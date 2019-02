La falta de sueño es responsable de enfermedades

Desde tiempos antiguos el sueño fue altamente valorado por los mayores de la casa quienes consideraban que no se debía despertar a las personas para que se alimentaran, ya que dormir les proporcionaba suficientes beneficios para recuperarse de cualquier enfermedad o cansancio.



No obstante, la ayuda que proporciona el sueño, el insomnio es uno de los padecimientos más comunes de los tiempos modernos; la mayoría de las personas tiene alguna dificultad para caer cada noche en los brazos de Morfeo y la mayor parte del asunto se debe a malos hábitos arraigados durante años.



¿Quién alguna vez no se ha despertado en la madrugada con la convicción de que no dormirá más esa noche? Los científicos, como muchos expertos en la materia, resaltan lo esencial de un largo y profundo sueño para mantener buena salud. De ahí la importancia de tener en cuenta varios consejos para lograr tal propósito.





Entre las recomendaciones están tratar de dormir el mismo número de horas todas las noches, despertar en el horario acostumbrado, no hacerlo hasta tarde los fines de semana, según los expertos, esto último causa estragos en los ritmos biológicos.



Otros aspectos a tener en cuenta son mantener la temperatura baja en la habitación ya que esto promueve un mejor sueño. En caso de no contar con un aire acondicionado, se obtienen resultados semejantes si se usan dos ventiladores lo que permite mantener una temperatura fresca en el dormitorio.



En ese sitio no debe haber dispositivos electrónicos con luces en modo de espera. Tampoco relojes eléctricos o electrónicos con los tableros encendidos. En preparación para el sueño, antes de ir a la cama se empieza a atenuar la luz. Lo mejor es dormir a oscuras.



Si no llega el sueño no es apropiado quedarse más de 15 minutos en la cama; este es uno de los errores que muchos cometen; lo recomendable es levantarse y leer un libro o realizar otra tarea que le proporcione calma.





Ante esa situación lo que se aconseja es no encender la computadora ni empezar a revisar el correo electrónico. Tampoco comer, porque eso genera el mal hábito de tomar alimentación durante la noche. Sólo cuando se sienta cansado y soñoliento es aconsejable volver a la cama.



Algunos afirman poder tomar una taza de café en la noche sin afectar su sueño, pero lo mejor es no ingerir cafeína después del mediodía. Además, abstenerte de beber alcohol en la noche.



Los trastornos del sueño merecen toda la atención de los especialistas; muchos coinciden que son responsables de enfermedades, accidentes, problemas mentales y fatiga que afectan a las familias, comunidades y empresas.

Del Autor