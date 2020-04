La falta de sueño puede causar dolores

La falta de sueo puede causar dolores





Luego de una noche de sueño intranquilo, a veces interrumpido sin saber las razones, es frecuente en las mañanas sentirse adolorido, de ahí la importancia de recuperar un descanso reparador que le permita emprender una nueva jornada lleno de energía.



Los expertos llaman a esta situación "insomnio de mantenimiento del sueño". Es cuando te pasas minutos y hasta horas en medio de la madrugada intentando dormir, mientras das vueltas en la cama, miras el reloj, enciendes la luz o la televisión, o buscas hacer algo que logre hacerte conciliar el sueño otra vez.



Lo cierto es que a lo largo de la noche tenemos varios despertares leves. En promedio, ocurren dos o tres veces por noche y volvemos a dormirnos sin haberlos notado, pero puede que alguno si logre despertarnos y ahí es cuando viene el reto: reanudar el sueño-consideran los especialistas-.



Un sitio web consultado sobre el tema recomienda no mirar el reloj. Resulta mejor dejarlo con la alarma encendida, pero en un lugar donde no lo veas y reprimir la tentación de revisar la hora en el móvil. La exposición a la luz azul y verde de relojes, teléfonos, tabletas o computadoras puede hacer que te sientas más alerta.



El segundo consejo que ofrecen los conocedores del tema es tratar de sentirte lo más cómodo posible: ir al baño para vaciar la vejiga y acondicionar tu cuarto para que la temperatura sea ideal y que no se filtre luz en las noches.



Estas medidas son de especial importancia: la relación entre luz e insomnio está documentada, especialmente las dificultades para dormir como consecuencia del uso de de la exposición a fuentes de luz artificial. Kyoung-bok Min, un especialista de la Universidad Nacional de Seúl en Corea del Sur, que ha participado en estas investigaciones afirma que la luz nocturna artificial es "cada vez más reconocida como una forma de contaminación ambiental”.



Otra recomendación de los expertos es que pruebes la relajación muscular progresiva para facilitar el descanso: trabaja los diferentes grupos musculares del cuerpo (brazos, piernas, torso, cara) tensando los músculos durante aproximadamente cinco segundos y libera la tensión. Acompaña el ejercicio con respiraciones lentas y profundas.







Según los especialistas, si han pasado unos 20 minutos desde tu despertar y no logras conciliar el sueño, se debe ir a otra habitación. “Lee un libro con las luces suficientemente encendidas para que puedas hacerlo cómodamente”.



Por otro lado si tu mente está acelerada, quizás está revisando una presentación de trabajo que dará en la mañana o intentará resolver un problema, distraiga escuchando música tranquila o un libro grabado durante unos minutos. No hagas nada estresante como trabajar o pagar facturas .



Es importante que no te quedes en la cama, incluso si estás leyendo: hacer eso hará que tu cerebro y tu cuerpo asocien tu cama con la vigilia en lugar de con el sueño. Regresa cuando te sientas somnoliento.



A los consejos expuestos anteriormente suma otro más: reduce la cafeína. Investigaciones de instituciones de prestigio, como la Escuela de Medicina de Harvard, indican que esta sustancia puede propiciar más dificultades para conciliar el sueño y, una vez que te quedas dormido, tu sueño es más corto y más ligero.



Si sufres de insomnio, tienes el sueño ligero o simplemente te cuesta volver a dormir cuando te despiertas en medio de la noche, lo mejor es que evites la cafeína tanto como sea posible. Si no puedes renunciar totalmente a ella, consúmela hasta las dos de la tarde.



Un adulto debe dormir entre siete y nueve horas al día, de acuerdo a la Asociación Americana del Sueño. Sin embargo, el insomnio a corto plazo afecta aproximadamente al 30 por ciento de las personas de esas edades.



Por último sigue tus rutinas al amanecer. “Levántate a tu horario habitual y acuéstate a tu horario acostumbrado. Es posible que te sientas un poco más cansado de lo normal durante el día, pero al aumentar el apetito de tu cuerpo por dormir, estás asegurando una mejor noche".

