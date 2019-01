La familia cubana, expresión de una sociedad democrática (+Audio)

La Carta Magna actual, vigente hasta el 24 de febrero, dedica solo cuatro preceptos directamente a la familia. Sin embargo, la propuesta que ha sido sometida a consulta popular consagra, en especial a las familias, el doble de los artículos, con significativos elementos que denotan el avance.



Entre los cambios principales se ubican el reconocimiento expreso a la protección de la paternidad, la eliminación de la heterosexualidad como requisito para contraer matrimonio, el carácter punible de la violencia familiar y la protección intencionada a personas en situación de posible desventaja dentro del grupo familiar como las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con algún tipo de discapacidad, todo ello de la mano de los principios de respeto, igualdad, interés prevalente y unidad familiar.





En este sentido la familia cubana se dinamiza cada vez más en sus relaciones internas hacia un modelo mucho más democrático y flexible, donde los roles se intercambian con mayor naturalidad desde que el hombre deja de ser el principal proveedor de ingresos, desde que los padres se sienten más implicados en las tareas del hogar y se ocupan de igual forma que las madres en el cuidado y manutención de los hijos desde el mismo momento de su nacimiento.



El texto constitucional también le atribuye a la familia responsabilidad y funciones esenciales en la educación y formación de las nuevas generaciones y en el cuidado y atención de adultos mayores.



Otros de los asuntos necesarios en el nuevo texto constitucional es el reconocimiento explícito de la obligación de las familias con sus adultos mayores y personas con discapacidad.







La familia está en la obligación, ahora consagrada constitucionalmente, de cumplir con esa función social; por tanto, de manera constante y permanente deberá velar por las personas adultas mayores que formen parte de ella, siendo responsable de proporcionarles los recursos y atenciones necesarios para su desarrollo integral.



Ello implica la obligación de alimentos de conformidad con lo establecido en la legislación familiar; cuidar que no se victimice por cualquier acto de discriminación, abuso, explotación, aislamiento, violencia y otros que pongan en riesgo su persona, bienes y derechos. El incumplimiento de esta responsabilidad debe estar acompañada de medidas punibles.



En Cuba, de cara al envejecimiento poblacional, es ineludible esta previsión constitucional. El impacto que a mediano plazo producirá dicho fenómeno demográfico marca el momento de enfrentar, desde la Ley primera, esta problemática, que tiene respuestas desde la familia.



Una reforma constitucional implica, como ya sabemos, una revisión de todo el ordenamiento jurídico del país. En temas de familia, ¿qué desafíos ello impone para atemperar la legislación con el texto constitucional?







El primero y fundamental es la promulgación de un nuevo Código de Familia, acorde con los cambios que ha sufrido y están por llegar en la familia cubana del siglo XXI.



Y por último, no debemos perder de vista que el matrimonio es una institución civil, si bien cada religión decide para sí su aceptación o rechazo. Cuando un Estado reconoce las libertades o derechos de una persona, no puede basarse en doctrinas religiosas, sino en un razonamiento ético laico que queda consagrado en el Proyecto constitucional.



La propuesta de Carta Magna, sometida a debate, menciona por primera vez de manera expresa los derechos humanos que por su carácter universal aplican para todos, o sea, no son excluyentes: no lo son solo para los hombres o solo para las mujeres, solo para los blancos o solo para los mestizos…, como no lo son solo para los heterosexuales y no para los de distinta orientación sexual.







El matrimonio tiene, además, una esfera que destaca tanto en el espacio legal como social. En el primer caso, se teje una red de cuidados jurídicos que debe alcanzar a las parejas del mismo sexo, pues también necesitan compartir beneficios médicos, poder heredar sus bienes entre sí, tomar decisiones por su pareja ante las situaciones que se presentan en la vida en común.



Una sociedad democrática y constitucional, como la que queremos construir, respalda con la nueva carta magna el Estado de Derecho, se funda también en la pluralidad de las formas de vida de las personas y las familias, siempre que no afecten la dignidad humana; en una democracia la tolerancia debe ser principio existencial de la convivencia en sociedad.



