La familia se activa contra el mosquito

Cienfuegos, Cuba.- María Julia Regil, más conocida por Julita en el Consejo Popular La Barrera, de esta ciudad, vive al tanto del cuidado de la comunidad y previene enfermedades trasmitidas por mosquitos.



Julita es la Coordinadora de la Zona 180 de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en el área cinco de la Salud, y lleva casi 20 años dirigiendo los CDR en la base.



Los vecinos la apoyan y se activan para que cuando llegue el fumigador no quede una vivienda cerrada. Refuerzan el enfrentamiento a la arbovirosis, contra el Aedes Aegypti, transmisor del dengue.



“Si quedan casas cerradas, por la tarde yo hago que vengan a revisar, hacemos impronta el tercer domingo de cada mes y recogemos los patios. Si llueve viramos los cascarones de huevos, las botellas y les hacemos huequitos a las latas”.



Tratan que el entorno esté limpio y velan por la higiene también en las casas.



“Miramos en las cercas los tubos que hay para ponerles unos taponcitos, con el propósito de que los mosquitos no vivan allí dentro. Cada vez que tenemos tiempo hacemos barrio-debates con las familias”.



Nelson Orlando Rosario, informático de 30 años de edad, comenta que las medidas empiezan en el hogar y las sigue en el trabajo apoyando la campaña anti vectorial.



“Por los hogares doy consejos para acabar con el vector. Valoro de muy positivo el quehacer de las personas del barrio dispuestas a colaborar”.





Sorprende el diputado al Parlamento Cubano, Enrique Richard López, quien apoya el área y comprueba la calidad de los trabajos de fumigación, sin permitir que haya casas cerradas cuando llega el operario.



“En la familia es donde primero hay que ganar esa batalla, y si hacen el trabajo con la calidad creo que de esa manera se combate más el mosquito.

Celebramos audiencias sanitarias mediante la vinculación del médico y la enfermera de la familia. Aprovechamos las asambleas de rendición de cuenta, ahora que estamos en el proceso para debatir el tema”.



La Panadería Especial Tulipán es una muestra de los trabajadores activos contra el mosquito y el jefe de turno, Fermín Carrera, hace recorridos con los obreros para que no haya vertederos, ni tanques con agua destapados.



“Realizamos trabajo voluntario después de terminada la jornada laboral, y ello ha contribuido a que hasta ahora no se haya detectado ningún foco de mosquito”.



Por su parte, Luisa María Prieto, dependienta de la panadería asegura que en su casa y en el centro laboral mantiene todo limpio: “En mi mostrador siempre hay un pomo con cloro, me lavo las manos con jabón, y presento la higiene necesaria para atender al público y evitar epidemias”.



La batalla contra el Aedes Aegypti es de todos. Precaver es salud. No dejemos para mañana lo que hoy es una obligación hacer para garantizar el bien de los niños, la familia, la comunidad y el país.

