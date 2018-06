La felicidad, entre trapecios y canas (+Audio)





Antes pensaba en cómo me vería cuando cumpliera 60. ¿Quién no lo ha hecho? El terror a la vejez nos invade a casi todos cuando vivimos con intensidad la juventud y no queremos que esta etapa acabe.



Me miraba al espejo e imaginaba una metamorfosis peor que la de Kafka, y solo pensaba en que se me arrugaría la piel, en que ni el mejor tinte podría esconder las “impertinentes” canas, que no me alcanzaría el tiempo para cumplir todos los sueños, que mi cuerpo no sería el mismo de ahora, y lo peor, que sería más propensa a las caídas y los achaques que me harían dependiente a los cuidados de otras personas.



Pero conocí a Inés María…, y la vida me cambió.Oírla me tranquilizaba. Saber que tiene 80 y todavía se proyecta el futuro fue un magnífico aliciente. Cuenta que cuando el calendario alertaba la llegada del fin de su vida como trapecista en el circo, no se rindió y buscó otras oportunidades que mantendrían su cuerpo activo y su alma alegre.



La enfermedad de su esposo, su retiro del mundo de los espectáculos en carpas, y ser el único sostén de su familia, la motivaron a explotar otras potencialidades. Pero detenerse… ¡nunca! Ella siguió, tal cual una guerrera, su lucha contra los obstáculos.



Después de algunos años Inés María tuvo que parar, no porque pensara que ya no era útil a la sociedad, sino porque la sociedad cerró sus posibilidades ante ella. Los prejuicios, los estereotipos le impidieron seguir trabajando. Ya no había cabida para una adulta mayor con un cuerpo gastado, manos temblorosas y ojos casi sin visión.



Pero 25 años en los trapecios, y otros diez más ofreciendo al público sensibles espectáculos con animales, no podían desvanecerse así como así. Hoy, ya no en los trapecios, ya no en el circo, sigue siendo una artista. Ahora con una enorme nariz roja y un overol de muchos colores llega a las escuelas, a hospitales y otras instituciones de Salud a regalar alegría a quienes la necesitan más que ella.



Aquel día en que vi por primera -y quizás la única- vez a Inés María, no me eché a llorar porque había aprendido algo nuevo. Ella me hizo pensar que llegar a las seis décadas y sobrepasarlas es un regalo. Cumplir años es la mejor muestra de que seguimos vivos, y la felicidad, en cualquier periodo de la vida, dependerá solo de nosotros, de lo que hagamos para estar saludables, y del espíritu con el que asumamos el cambio.



