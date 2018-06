La guerra de las bocinas (+Audio)

Justo ayer miércoles debí sufrir una pesadilla sonora en un ómnibus urbano. El chófer aprovechaba su poder para hacernos escuchar su música preferida. Pero a varias pasajeras no les gustaban las preferencias musicales del conductor, y consiguieron que un joven activara su bocina a todo volumen con una disertación de reggaetón.



No era una ni otra música lo que escuchábamos, más bien sufríamos un confuso y ensordecedor ruido cruzado. Era otro episodio de la guerra de las bocinas.



Porque a los conductores de vehículos les superan hoy otros temibles contrincantes. Pasajeros que compiten entre sí o con los choferes para imponer su música a todo el que viaja en el ómnibus urbano. Bueno, si es que podemos llamarle música a ese ruido que a veces reproducen, con frecuencia exponentes del mal gusto, la exaltación de la violencia y de la vulgaridad.







Debo confesar que este comentarista alguna vez ha tenido la malsana tentación de desear también una de esas grandes bocinas portátiles. La llevaría apagada a todas partes, y la encendería en caso de agresión sonora para ripostar con un concierto de Mozart, o Las estaciones de Vivaldi, o hasta la Quinta sinfonía de Beethoven. Es solo una venganza platónica, que nadie se preocupe. Entiendo que ese no es el camino. También en este terreno, la violencia acústica generaría más violencia acústica.



¿Pero qué podemos hacer para sofocar esta nueva y desconsiderada epidemia de ruido?



Que conste, no sucede solo en la transportación urbana. Puede ocurrir en cualquier sitio público, o en todo tipo de instalación que brinda servicios. Dependientes o clientes que sin rubor alguno hacen de cualquier sitio su propia discoteca.







Por lo general, tales individuos no entienden de miradas desaprobatorias, mucho menos escuchan razones ¡qué van a escuchar, con el volumen a todo lo que da en sus bocinas!

Parecería que el desarrollo de la tecnología viene a ser cómplice de la mala educación, la chabacanería y otra manifestación de indisciplina social, una más.



La culpa, por supuesto, no es de las bocinas, ni de sus inventores, ni de quienes las importan o las comercializan, aunque a veces también hasta yo lo haya pensado en uno de esos momentos de desesperación auditiva.



Pero si hay gente que no entiende de límites, que no conoce el respeto y la consideración a quienes les rodean, habrá que pensar en algún tipo de medida disuasoria contra estos cotidianos, y sí verdaderos, ataques sónicos a los cuales estamos todos y todas expuestos.



No es posible que a las dificultades ya enormes que supone el empleo de la transportación masiva, o a las deficiencias de no pocos de nuestros servicios, o a las dificultades cotidianas que sufrimos en los espacios públicos, ahora también le sumemos, para rematar, esta guerra sonora de las bocinas.



(Haciendo Radio)

