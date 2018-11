La Habana: entre mis sueños y la realidad

De pequeña la conocí tras la ventanilla de un ómnibus y la premonición me asaltó: algún día viviría en La Habana. Aún no me siento a la altura de hacerle una crónica. Quizás le deba más estudio a su historia pero ahora que se hace más cercana, cotidiana, accesible sin proponérselo va ganando un espacio en mis sentimientos.



La Habana, esa madre protectora que cobija a los suyos y abre sus brazos para el que llega desprende la magia de los enlaces eternos. Como madre exige cambiar rutinas parsimoniosas. Posee un ritmo vertiginoso y hay que estar a la altura de sus exigencias. De lo contrario pasas y no quedas. Es cuestión de vivirla para ensamblarse vitaliciamente a ella.







Siempre me pareció un espacio para mí, por el ajetreo de sus calles. En su caos indudablemente hay poesía, por la diversidad de ofertas culturales, por ese ir y venir de almas que en multiplicidad conforman su esencia. Cada una un mito, una historia, un talento.



El destino me trajo de adulta aquí y hoy es la urbe de mi hija, por eso, sueño para ella y su generación una ciudad que conserve su historia, el patrimonio pero que sin letargos mejore el transporte, la higiene, que la gente que la habita se preocupe por ser mejor ciudadano, que la cortesía, los buenos modales, la decencia identifiquen a los habaneros.







Me preocupa que en los ómnibus solo los que se sientan en asientos amarillos deban pararse ante el arribo de discapacitados, embarazadas y niños y los demás no son conscientes. Me alarma el bullicio de las bocinas callejeras, el lenguaje de los adolescentes, la indolencia y apatía de los que encuentran en los celulares el modo para desconectarse de la realidad. La falta de sentido de pertenencia en los establecimientos estatales.



Me desconcierta que las personas conciban el mejoramiento de La Habana como un asunto únicamente del gobierno sin saber que en la unión de más de dos millones de acciones pequeñas puede encontrarse la solución a ciertos problemas.







Sería preciso ahora que nos separan 365 días del medio milenio de La Habana preguntarnos qué podemos regalarle en un onomástico redondo. Más de dos millones de obsequios de sus hijos tendrá un valor más colosal que la más impactante obra constructiva porque muy seguro esas dádivas guarden relación con el cambio de actitudes.

Escuche detalles en el siguienre reporte:



Del Autor