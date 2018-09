La Habana rumbo a los 500

Sumar a todos, tanto a la población como a las entidades nacionales, provinciales y municipales, en las acciones para conmemorar el aniversario 500 de La Habana es un reto y en ello radica también la clave de una mejor concreción de lo proyectado al respecto.



Así se ratificó en días pasados durante un encuentro encabezado por el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el cual se dio seguimiento a temas de vital importancia para el desarrollo de la capital de todos los cubanos.



El presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, Reynaldo García Zapata, detalló el estado de cumplimiento de los acuerdos adoptados en anteriores reuniones del Grupo Gubernamental de Apoyo a la capital.



En tal sentido, explicó sobre diferentes acciones de control que se continúan realizando en la provincia. Coincidiendo con el periodo vacacional, durante el mes de agosto estuvieron enfocadas en lo fundamental hacia lugares donde se brindan servicios a la población, como es el caso de las playas del este, los parques de diversiones, grandes plazas y mercados, terminales de ómnibus, así como Coppelia, el complejo de Zapata y 12 y otras unidades gastronómicas.



Particularmente sobre la transportación de pasajeros, se informó que dado el déficit de ómnibus no es posible cumplir con la programación diaria de viajes, dejándose de transportar alrededor de 227 000 pasajeros en el día. En ello inciden, además, otros factores como problemas organizativos y de indisciplina laboral y tecnológica, así como déficit de choferes, de directivos y de técnicos en diferentes terminales.



Aseguró García Zapata que cada uno de los lugares inspeccionados ha sido visitado con posterioridad por la máxima dirección del Partido y el Gobierno en la provincia de conjunto, pudiendo constatarse la adopción de las medidas disciplinarias y organizativas correspondientes, que redundan en una mayor calidad de los servicios.



Por otra parte, reiteró el llamado a todos los organismos de la administración central del Estado y a las entidades estatales –sean de subordinación nacional o no–, ubicadas en La Habana, a intensificar las labores de reparación y pintura de fachadas y a mejorar la imagen y los servicios que se ofertan a la población, fundamentalmente para la reanimación comercial, cultural y social de arterias principales.



De la misma manera, se actualizó respecto a la situación de la recogida de desechos sólidos y las diferentes alternativas que se ponen en práctica para ello, con mayor participación y responsabilidad del municipio.

Otro tema de la agenda correspondió al programa de la vivienda, sobre el cual se señaló lo referido al cumplimiento del plan de inversiones del presente año, destacándose que los principales destinatarios de los inmuebles terminados hasta el mes de julio fueron los albergados y los residentes en edificaciones críticas.



En este punto también se analizaron el plan de mantenimiento, conservación y rehabilitación de viviendas, que ha beneficiado más de 2 700 instalaciones; y el de demoliciones, reparación y mantenimiento de edificios altos, donde la mayor incidencia radica en el subprograma de reforzamiento, dada la no existencia de vigas metálicas, ante ello se buscan alternativas que permitan continuar con las labores previstas.



Del mismo modo, se examinó el programa de la producción local de materiales de la construcción, identificándose 29 zonas de consejos populares para crear en ellas las bases productivas o minindustrias, fundamentalmente en los municipios periféricos, que se encargarán de proveer de materiales a los municipios no periféricos.



En tal sentido, el Presidente cubano catalogó de fundamental este programa en la capital, al tiempo que destacó la importancia de desarrollar todas las capacidades posibles en los municipios habaneros, lo cual no solo puede ser útil en las actuales labores de reparación y construcción, sino también en el futuro.



Más adelante, y como ya es habitual en las reuniones del Grupo Gubernamental de Apoyo a la capital, correspondió puntualizar el trabajo realizado en un municipio con vistas al aniversario 500 de La Habana.



En esta ocasión, Adalberto González Arce, presidente del Poder Popular Municipal de La Lisa, destacó las principales proyecciones de trabajo, con la consecuente reparación de obras y la ejecución de otras.



Señaló el remozamiento de 25 consultorios médicos, un hogar materno, seis casas de abuelos, un banco de sangre, seis círculos infantiles, dos escuelas especiales y ocho secundarias básicas, nueve bodegas, 13 carnicerías, cinco supermercados, cuatro cafeterías y tres unidades del Sistema de Atención a las Familias.



Asimismo, la reparación integral de 19 edificios e igual número de ciudadelas; la sustitución de 16 redes albañales; la entrega de 109 terrenos a casos sociales para la construcción de viviendas por esfuerzo propio; 802 subsidios terminados; la erradicación de barrios insalubres como El Palenque, para lo cual se construyó el de La Victoria; la reparación de 23 paradas; la rehabilitación del drenaje pluvial en la zona del consejo popular de San Agustín; la instalación de 27 acometidas de agua; el bacheo y pavimentación de calles; la reparación de cinco puentes; el dragado de los ríos Quibú y Jaimanitas, que inciden en cuatro zonas de consejos populares, y la reparación de siete fosas y tanques sépticos.



Las transformaciones abarcan así cada rincón capitalino, de manera tal que todos los habitantes se sumen y se sientan parte del amplio movimiento que en la actualidad se lleva a cabo.



(Granma)