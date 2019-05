La Helms-Burton es inconstitucional y no tiene futuro

Matanzas, Cuba. - Osvaldo Álvarez Torres, jurista de profesión, profesor universitario y máster en Filosofía del Derecho; reconoce que la Ley Helms-Burton al margen de haber sido redactada “macarrónicamente”, puede ser impugnada por ciudadanos de la norteña nación en virtud de su inconstitucionalidad y de la manifiesta intención de dañar a personas y estados extranjeros.



La sugerencia del investigador introduce un interesante punto de giro, pues su pesquisa se sustenta en un precedente acuñado por el pleito Pennoyer vs. Neff 95 US 714; suscitado en 1878 y en el que el Tribunal Supremo sostuvo que se puede ejercer la jurisdicción personal sobre una parte si esa parte recibe el proceso mientras está físicamente presente dentro del estado, algo amparado a la luz de la XIV Enmienda de la Constitución.



¿Cómo interpretar esa formulación en términos llanos, es decir, para un desconocedor de la jurisprudencia?



En los inicios del federalismo norteamericano, la jurisdicción de los Estados norteamericanos estaba basada en la territorialidad, principio extraído de la doctrina de los juristas holandeses. Y en el precedente Pennoyer vs. Neff, el Tribunal Supremo enunció dos principios que deben ser respetados: en primer lugar, que cada Estado posee jurisdicción exclusiva y soberanía respecto de las personas y la propiedad situadas en su territorio”.



Entonces en el litigio en cuestión que estableció el “precedente”, que plantea que “ningún Estado puede ejercer jurisdicción y autoridad sobre personas o propiedades situadas fuera de su territorio”. ¿Es suficiente como para sustentar la demanda?



Efectivamente, en virtud de la XIV Enmienda a la Constitución de los Estados de América, aunque el Tribunal Supremo siguió acogiendo el principio de soberanía territorial de los Estados para determinar la jurisdicción correspondiente a cada uno, incluso con posterioridad a la ratificación de la propia XIV Enmienda; la fuente del principio de territorialidad cambió, y dejó de encontrarse en el Derecho Internacional, para ser integrada a la citada Enmienda constitucional.



¿Que plantea en esencia la XIV Enmienda?



Hagamos un poco de historia para entender. Las doctrinas que gobiernan la jurisdicción personal en los Estados Unidos han generado una gran cantidad de discursos dentro de la Corte Suprema de los Estados Unidos con muchos casos que afinan y explican el concepto; lo que ha llevado a la prueba utilizada hoy, en la cual el alcance general para determinar si un tribunal puede ejercer la jurisdicción personal sobre una parte se ha ampliado en ciertos aspectos, pero se ha reducido en otros.



Sin embargo, en todos los casos la Corte Suprema ha dictaminado que tales análisis deben concordar con el principio del Debido Proceso, consagrado en la Decimocuarta Enmienda constitucional.



Entonces, la Decimocuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos incluye, entre otras, la Cláusula del Debido Proceso y la Cláusula sobre protección igualitaria, que fue propuesta el 13 de junio de 1866, y ratificada el 9 de julio de 1868.



En términos jurídicos, te explico: la enmienda provee una amplia definición de ciudadanía nacional, que anula la decisión de Dred Scott v. Sandford (1857), que había excluido a los esclavos y sus descendientes de poseer derechos constitucionales. Igualmente, la Enmienda requiere que los estados provean de una protección igualitaria ante la ley a todas las personas (no solo a los ciudadanos) dentro de sus jurisdicciones.



La importancia de la Decimocuarta Enmienda fue ejemplificada cuando se interpretó para prohibir la segregación racial en los colegios públicos en el caso Brown v. Board of Education.



En su sección 1, denota: Toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana de los Estados Unidos y del Estado en que resida. Ningún Estado podrá crear o implementar leyes que limiten los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; tampoco podrá ningún Estado privar a una persona de su vida, libertad o propiedad, sin un debido proceso legal; ni negar a persona alguna dentro de su jurisdicción la protección legal igualitaria.



Redondeando las ideas…



En los Estados Unidos la jurisdicción se vincula al efecto territorial de la aplicación de la ley, de ahí la extraterritorialidad de la Helms-Burton; pero a la vez, por su naturaleza es una ley ilícita, inaplicable y sin efecto jurídico, como recientemente ha expresado el Presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara estadounidense de Representantes, Eliot Engel; de ahí la posibilidad de impugnarla por violar el marco legal norteamericano, que convierte a la Helms-Burton, “per se”, en una ley inconstitucional.

