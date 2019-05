La Helms-Burton y el sueño de aquellos ricos

La Helms-Burton y el sueo de aquellos ricos



Fotos de la autora



Cienfuegos, Cuba.- La activación por el gobierno de Estados Unidos del Título III de la Ley Helms-Burton impacta en los cienfuegueros.



“Pretenden arrebatarnos lo que con amor y sacrificio construimos y lo vamos a defender hasta con los dientes”, expresa el jubilado, Andrés García Suárez y agrega: “Uno de los voceros de los Fallas, de Miami, dice que el territorio abarca desde el centro de Cienfuegos hasta Santa Clara y de la Ciénaga de Zapata a Santa Clara”.



“Sobre esos territorios, precisa, los cienfuegueros hemos levantado todo tipo de cosas, industrias de la ciudad, las casas de cada uno de nosotros, los edificios de apartamentos inmensos. Pero ¿qué pasa? Está en los sueños de esos señores. Piensan que nos vamos a asustar, acobardar”.



“No se pierde nada y como subraya: “Afecta que los inversionistas extranjeros pueden retraerse, pero estoy convencido de que la Helms-Burton no prosperará. Tenemos suficientes posibilidades para superar todo, si hacemos lo que tenemos que hacer”.



Orlando García, Presidente de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) en Cienfuegos afirma que no queremos volver al pasado de democracia representativa, que propone la Helms-Burton: “Donde una élite de poder construyó una nación que nada se parecía a los sueños de Martí, de los patriotas que lucharon por la independencia”.



“Esa élite, comenta, que era dueña de las principales riquezas del territorio, esa élite hispano cubana se alió con el gobierno tirano de Batista hasta en los negocios, como la construcción del Hotel Jagua, donde confluyeron los intereses de la mafia norteamericana, de los batistianos”.





Herederos de la burguesía cienfueguera, que nos afectaría en el sector de la Cultura: “A perder el Centro Provincial de Arte, el Centro Benny Moré y otras instituciones. Muchos cienfuegueros que habitan en el Centro Histórico, perderían sus propiedades sobre las casas porque instaurarían también más allá de la extra territorialidad el derecho a regir los destinos de Cuba”.



“La ley Helms-Burton, añade, para nada nos sirve porque va contra los intereses más legítimos del pueblo cubano y de la humanidad”.



Pablo Godoy, trabajador del Periódico 5 de Septiembre opina que los cubanos seguiremos adelante, como en estos años de Revolución sufriendo el injusto bloqueo de los Estados Unidos.



“Quieren hacerse dueños del mundo, y no lo son, apunta, el turismo ni ha bajado por eso, la gente sigue viniendo a Cuba porque es una seguridad en el mundo. Vamos adelante, nunca podrán vencer al pueblo cubano”.



Alfonso Cadalso, periodista y escritor califica la Helms-Burton como un engendro imperialista: Para que nos afecte como cienfueguero tendría qué no existir la Revolución y la Revolución no dejará de existir porque tiene al pueblo, que no se va a dejar arrebatar las cosas”.



“Harán las reclamaciones, con normas jurídicas, pero será un disparate. No tendrá ninguna efectividad, representa internacionalizar el bloqueo contra Cuba y va a crear más dificultades económicas. Al mismo tiempo servirá para cohesionar la unidad del pueblo y como cienfueguero proyectarnos en nuestra cubanía y sentido nacional, a fortalecernos mucho más y al final será derrotada” expresa.



Del Autor