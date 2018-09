La hermosa vida de la Dama del Soul (+Audio y Video)

Hace muy poco tiempo perdimos a Aretha Franklin. La pérdida es inmensa porque con ella se fue una de las artistas más influyentes en la música contemporánea, poseedora de 18 premios Grammy, la primera mujer en integrar el salón de la fama del rock and roll y la que ocupó el lugar 23 de los 100 grandes del siglo. Bueno, según la muy prestigiosa revista Rolling Stones, ubicada en el primer puesto de los cien mejores cantantes de todos los tiempos.

Very sad to hear the news about Aretha, she was so inspiring and wherever you were she always brought you to church. pic.twitter.com/GMCzQRkahc