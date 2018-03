La historia del ICAIC a través de sus documentales: siglo XXI (+Video)





Hacia la primera década del siglo XXI, volvió a elevarse el número de documentales dedicados a homenajear figuras trascendentales del ámbito artístico y cultural cubano. Ya muchos de esos productos contaban con una producción independiente del ICAIC, total o parcialmente. Sin embargo, los elogios muchas veces se encauzaron a través de un mismo estilo, reiterado una y otra vez.



Críticos y estudiosos del cine cubano han señalado, entre las principales debilidades de los documentales de corte biográfico de esta etapa: el uso excesivo de

la entrevista o de la voz en off como recurso, así como un montaje y trabajo de cámara poco atrevido y tentador.



“El objetivo de estos documentales consistía en la exaltación de la importancia cultural o artística de una personalidad y, con frecuencia, soslayaban los conflictos inscriptos en tales hojas de vida. Predomina en estos trabajos una estructura dramatúrgica aferrada a la relatoría de méritos del entrevistado, salpicada por una que otra anécdota ilustrativa, o por secuencias donde se muestra «en acción» a los creadores, momento imprescindible cuando se trata de cantantes, bailarines e incluso pintores, escritores y cineastas, como muestra una lista de documentales que puede ser abrumadora”, según el crítico e investigador, Joel del Río



No obstante, debemos tener en cuenta que muchas veces ante la propuesta de la realización de un documental sobre su vida, cualquier persona ofrece una respuesta positiva e incluso puede cooperar durante el proceso de preproducción; pero ante la presencia de las cámaras y del equipo de trabajo ese individuo puede sentirse intimidada y quizás en el proceso de rodaje no se materialice totalmente la idea inicial. La cooperación, actitud y tranquilidad del personaje central del producto comunicativo depende en gran medida del nivel de compenetración que logren él y el director, y de la capacidad de ambos para asumir tal proyecto como responsabilidad conjunta.





Siempre el documentalista está expuesto a situaciones no planificadas. Pero en el caso de que su trabajo sea sobre a una persona en específico, la situación se complejiza en el sentido de que tal individuo está sujeto a cambios emocionales a veces no controlables ni por él mismo, ni por el realizador. “Si el enfoque se centra en el protagonista, apenas podremos evitar que éste se constituya en héroe o antihéroe. El individualismo tiene una consecuencia, a saber: dado que el destino de las personas se cumple de manera individual, también es un individuo quien le reta y desbarata”, define Michael Rabiger, autor del libro Dirección de Documentales.



De la última década del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, pueden incluirse en esta categoría de documental biográfico: Sara Gómez Homenaje (1990) de Ricardo Acosta; No me voy a defender (2001) y Documentos personales (2004), de Ismael Perdomo; Café con leche (2003) y Seres extravagantes (2005), de Manuel Zayas; Memorias de Lucía (2003), de Carlos Barba; El Benny (2006), de Jorge Luis Sánchez; Rara avis: el caso Mañach (2009), de Rolando Rosabal y Humberto (2014), de Carlos Barba.



Testimonios muy valiosos se encuentran en documentales cubanos sobre la historia de vida de personajes cumbres de la esfera cultural. Sin embargo, muchos no superan la información ya conocida y disponible en otros formatos. Los elogios a veces opacan una dramaturgia que requiere mayor nivel de suspense, de asombro, de fascinación del espectador.



De acuerdo con Joel del Río, en cuanto a las obras, más o menos recientes, que no solo confiaron para validarse en los méritos del biografiado, están: Con todo mi amor, Rita (2000, Rebeca Chávez); Las sombras corrosivas de Fidelio Ponce aún (2000, Jorge Luis Sánchez); No me voy a defender (2000, Ismael Perdomo, sobre el cantautor Pedro Luis Ferrer), Luis Carbonell, después de tanto tiempo (2001, Ian Padrón) o Las manos y el ángel (2002, Esteban Insausti, sobre el pianista Emiliano Salvador). A esta lista de excepciones se añade digna guerra (2013) del joven realizador Marcel Beltrán.

