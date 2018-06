La Isla a la final Occidental del Sub 23 de béisbol





El equipo de La Isla de la Juventud se clasificó este jueves para la final Occidental de la V Serie Nacional Sub 23 años, tras superar cerradamente 4x3 a Pinar del Río, en el primero de un doble juego celebrado en el estadio Capitán San Luis de la capital vueltabajera.



Los pineros, que por primera vez estarán en la postemporada de esta categoría, marcaron par de anotaciones en la primera y cuarta entradas, para definir el juego a su favor y sumar su victoria número 26, cifra que resulta inalcanzable para sus rivales.



El receptor y cuarto bate Jorge del Río, y el primera base Aurelio Román Cuza, ambos con cuadrangular con uno a bordo, decidieron el choque ante los envíos del derecho Branlis Rodríguez.



Por su parte, el abridor de La Isla Luis Michel Rodríguez, trabajó durante seis entradas, para anotarse el triunfo, contando con la ayuda de los relevistas Alejandro Gonzáles, que tiró dos inning, y el cerrador Raúl Guilarte , que lanzó el noveno para apuntarse su décimo juego salvado de la temporada.



Los del Municipio Especial de Cuba, que han sido dirigidos durante cinco años por el expelotero Dioel Reyes, cayeron en el segundo desafío del día 3x2, y dejaron su record en 26-13, restándole un choque ante Pinar, que no se jugará, según informó la dirección nacional.



La final occidental del béisbol Sub 23 años comenzará el próximo domingo a las dos de la tarde, en el estadio 5 de Septiembre, sede del equipo de Cienfuegos, que por terminar primero en la zona con 28-9, tendrá derecho a jugar los tres posibles partidos como local.



