La Isla nuevo campeón del beisbol Sub 23 años





El equipo de La Isla de la Juventud conquistó este sábado la primera corona nacional de ese municipio especial en el béisbol cubano, tras derrotar 4x3 al plantel de Las Tunas, en el último juego de la Serie Nacional Sub 23.



Indiscutible del primer bate José Luís Bring que remolcó una carrera y otro sencillo de Jhony Hardy que fletó otras dos decidieron a favor de la Isla en la baja del septimo capítulo, para darle al cuadro pinero el primer lugar de la V Serie Nacional Sub 23 años.



En un concurrido estadio Cristóbal Labra, los tuneros iban delante tres anotaciones por una, cuando los pineros fabricaron tres, para empatar y decidir el choque ante el principal lanzador de los visitantes, el derecho Rodolfo Díaz, quien cargó con el revés.







El picher abridor de los locales, Jonathan Carbó trabajó durante ocho entradas completas en las que soportó tres carreras sucias, le pegaron once hits, ponchó a cuatro y no regaló boletos, para acreditarse su séptima victoria de la temporada.



El cerrador Raúl Guilarte retiró a los tres hombres que enfrentó en la novena entrada para preservar la miníma ventaja y sumar su juego salvado número catorce del torneo.



La Isla se convierte en el cuarto equipo que gana en esta categoría, antes lo hicieron Artemisa, La Habana y Santiago de Cuba, que se impuso en las dos campañas precedentes.



Números finales:



LTU 3-11-2

IJV 4-9-2

