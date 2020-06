🎧 La Jornada Cucalambena por primera vez no irá a El Cornito

🎧 La Jornada Cucalambena por primera vez no ir a El Cornito

Las Tunas, Cuba. – La 53 Jornada Cucalambena en tiempos de Covid-19 por primera vez no irá a El Cornito, pero tributará el homenaje universal, vía internet, al natalicio del poeta Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, El Cucalambé.



El Especialista de la Casa Iberoamericana de la Décima Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, Obel Caballero Hernández subrayó la convocatoria al Concurso Nacional Justo Vega para jóvenes improvisadores, por primera vez con alcance planetario.



De igual forma la especialista de la institución Leticia Fernández Sánchez, destacó el Fórum Interactivo Por los Caminos del canto y el verso a las 10 de la mañana del día 29 en tiempo real dedicado al poeta bucólico más importante del siglo XIX en Cuba.



Esta vez los hijos de la Cuba del Mayor General Vicente García, no podrán disfrutar de la briza que peina las frondosas cortinas de bambúes de El Cornito, donde la décima corre por la floresta y por las cristalinas aguas del cauce que chocan con las piedras del río.



Y no habrá carreras de cinta, palo encebado, ni café en empinado, ni ordeño de vacas y cabras, ni cerdo asado en púa, ni las danzas del patio central, ni las canturías de las ruinas donde vivió el bardo, ni las bellas galas del anfiteatro en la preservación de todo lo que tiene que ver con la cultura material y espiritual de la mujer y el hombre del campo.



Y este escenario de enfrentamiento al nuevo Coronavirus, irá más allá, porque se alcanzará a todo el universo para, de manera on line, rendir tributo a la décima.

Amplíe detalles AQUÍ en la propuesta radial:

Del Autor