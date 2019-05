La Libertad de expresión en tiempos de Fake News

La Libertad de expresin en tiempos de Fake News





“Se dice que la libertad de información, de prensa, de expresión son, junto con la democracia, contribuciones fundamentales a la realización de las aspiraciones de la humanidad”. Se dice además que “la información es el combustible de la democracia”.



La libertad de expresión es un bien de la humanidad, es un activo de la civilización que conduce a que cada persona pueda fotografiar la realidad de un país, de la actividad política, del andar económico, de la verdad social o del estado efectivo de la comunidad. Cuando se habla de libertad de expresión y de prensa, un capítulo aparte se lleva el fenómeno de las fake news.



En la era digital recibimos un flujo permanente de información, pero con mucha desinformación, donde la veracidad es la primera víctima, y los ciudadanos no pueden distinguir entre lo veraz y las fake news, antes llamadas bulos.







La expresión “fake news” se suele traducir como ‘noticias falsas’, aunque muchos consideran que podría traducirse como ‘noticias falseadas’.



La difusión de noticias falsas con el objeto de influir en las conductas tiene antecedentes desde la antigüedad, pero su alcance, en los últimos tiempos, ha estado relacionado directamente con los medios de reproducción de información propios de cada etapa histórica. El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación permitió que la dispersión de noticias falsas y su utilización para fines políticos se transformara en una preocupación global.



Fake News, es una categoría que hace tan sólo unos pocos años no usaba nadie y que sin embargo de pronto se ha colado en nuestro lenguaje cotidiano.







En su difusión ha tenido mucho que ver por el ejemplo el Presidente norteamericano Donald Trump, que lo usa con frecuencia en sus tuits, apropiándose de una idea que empezó a utilizarse precisamente contra él.



La característica esencial de esta categoría (Fake News) es que se trate de información deliberadamente falsa. Noticias construidas con el propósito de engañar al público, de generar estados de opinión en determinado sentido, ya sea para apoyar, o para atacar a determinadas personalidades y políticas públicas.



Las Noticias falsas o falseadas están creadas de manera expresa y se difunden al amparo de los cambios que han traído Internet y las nuevas tecnologías a nuestro modo de comunicarnos. El proceso de democratización de la información, bajo el amparo de la ley de expresión, multiplica el número y el tipo de emisores de información.







Hoy las informaciones que nos llegan no provienen exclusivamente de grandes medios integrados por periodistas profesionales. Abundan los pequeños medios digitales, gestionados por cualquier ciudadano.



En este panorama, a menudo la información que más se difunde no es la que está mejor verificada, sino la que resulta más escandalosa, o más acorde con las propias creencias o interés económicos. De esa manera, noticias carentes de la más mínima base y veracidad, y fabricadas para influir en la voluntad de la ciudadanía pueden tienen difusión como nunca antes.



Se aceptan y repiten sin el más mínimo contraste con la realidad. Y luego, las rectificaciones, cuando las hay, resultan menos atractivas, de modo que jamás alcanzan una difusión similar.







Está claro que la circulación de ese tipo de “noticias”, suponen un riesgo para la humanidad. Resulta una paradoja que la libertad expresión y de prensa, constituye hoy el mayor amparo para los artífices de noticias falsas.



La lucha contra las fake news es un terreno verdaderamente pantanoso, pues basta calificar de “noticia falsa” cualquier información incómoda para luego desacreditarla y, en el peor de los casos, llegar a prohibirla. Es ahí cuando se califican de mera invención, cualquier información veraz, pero negativa, de la que el afectado tenga otra versión.



Ante esta realidad cobra vigencia una sentencia del periodista norteamericano Walter Lippmann cuando afirmó: “No puede haber libertad para una comunidad que carezca de los medios para detectar las mentiras”.

