La literatura celebra el 106 aniversario del natalicio de Onelio Jorge Cardoso, el cuentero mayor

2020-05-11 12:26:07 / web@radiorebelde.icrt.cu





A 106 años de su nacimiento un día como hoy, Onelio Jorge Cardoso sigue llegando a las nuevas generaciones con su voz peculiar y elocuente, que le valió ser conocido como “el cuentero mayor de Cuba”. Reunió muchas de sus experiencias de vida en la literatura; comenzó a escribir joven; ganó un concurso de cuentos de la Revista Social en 1936, y el primer premio del prestigioso concurso Alfonso Hernández Catá, en 1945, con el texto Los carboneros. Tras el triunfo de la Revolución cubana, pudo concentrarse mejor en su pasión: fue jefe de reportajes especiales en el periódico Granma, jefe de redacción en el semanario Pionero y guionista de documentales en el ICAIC. Cardoso se desempeñó como Consejero cultural de la Embajada de Cuba en Perú, y a su regreso fue elegido presidente de la sección de literatura de la UNEAC, una responsabilidad que asumió hasta su muerte.



Celebran los 23 años de Ediciones La Luz



Un catálogo diverso en géneros, abordajes, formatos, poéticas, que crece cada año exponencialmente; numerosos premios nacionales; proyectos que visibilizan al libro y sus autores dentro de la comunidad como entes vivos y cercanos al público; eventos como el Premio Celestino de Cuentos, entre los más esperados momentos del calendario anual para los noveles narradores insertan a Ediciones La luz entre los más destacados del país, lo cual pasa por su reconocido ejercicio editorial, de promoción de la lectura y de comunicación. Este año, cuando corresponde celebrar los 23 años del sello editorial, y en vista de la imposibilidad de festejar como de costumbre, Luis Yuseff Reyes, director de la editorial, invitó a los integrantes del catálogo, amigos de la casa, a compartir en un video la felicitación. La iniciativa ha colmado las redes los videos se ha replicado en numerosas páginas de Facebook de autores, fotógrafos, ilustradores, diseñadores, promotores y lectores.



Las Romerías de Mayo, en su versión virtual, extendió su impronta creadora y humanista



A través de las redes sociales y los medios de comunicación se mantuvo viva la esencia de un evento que desde hace 27 años aglutina a la vanguardia artística más joven del archipiélago, la que estuvo a la altura del momento y envió un mensaje de amor y esperanza en medio de la pandemia de la COVID-19. Entre el 2 y el 8 de mayo, se multiplicaron en las redes y la televisión acordes trovadorescos, poesías, reflexiones sobre los espacios tradicionales más representativos de Romerías, sentimientos de gratitud y homenaje a sus fundadores y, sobre todo, muchas imágenes que recordaron el entusiasmo profundo que ha caracterizado las anteriores ediciones. Hubo oportunidad de realizar virtualmente el Congreso de Pensamiento Memoria Nuestra, que no tuvo fronteras para sumar a jóvenes investigadores, críticos y pensadores de diversos países, y convertirlos en protagonistas de forodebates sobre el papel del intelectual, el sentido de nación, el aporte cultural de la ciudad de Holguín y los desafíos de la cultura cubana.



Concurso para niños: Continúa abierta convocatoria



El Palacio de los Torcedores, el periódico Trabajadores y el proyecto Enmarcarte, que dirige el destacado creador Erik Varela, con el coauspicio de la CTC, convocaron a los niños de todo el país al concurso La historia de mi escuela. En él pueden participar alumnos de la enseñanza primaria a partir del cuarto grado, y de secundaria básica, a través de composiciones sobre sus planteles estudiantiles y el nombre que estos poseen. Este certamen destinado a los infantes recluidos en sus viviendas como medida preventiva ante la COVID-19, extiende su plazo de admisión hasta que concluya el distanciamiento social; y ha añadido, a los dos respectivos premios para las enseñanzas primaria y secundaria, tantas menciones como el jurado estime. Se recuerda que los trabajos se enviarán solo mediante correo electrónico a: cultura@trabajadores.cu y jrivas@enet.cu. Deben especificar en el asunto: Concurso Infantil.



Museos cubanos en víspera del Día Internacional de los Museos



El Consejo Nacional de Patrimonio Cultural no pasará por alto la conmemoración, este 18 de mayo, del Día Internacional de los Museos. En nuestro país, esta celebración estará marcada por el momento trascendental que hoy enfrenta la humanidad. Esta jornada contará con actividades online, por lo que después del cierre de las instituciones museables, las exposiciones y actividades se vuelven digitales. El CNPC y su dirección de Museología recuerda también que, desde hace unos meses, y en especial este 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, la población puede visitar virtualmente un grupo importante de nuestros museos en diferentes provincias del país.



Robert de Niro tilda de idiota a Donald Trump



El actor estadounidense Robert De Niro volvió a cuestionar al presidente Donald Trump sobre su gestión en la pandemia, lo calificó de "idiota" y dijo que sólo le interesa ser reelegido, al tiempo que elogió al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Cuomo está haciendo "lo que un presidente debería hacer", afirmó el varias veces galardonado actor, durante una entrevista por teleconferencia en el emblemático programa "The Late Show". La estrella de Hollywood responsabilizó a Trump por haber hecho oídos sordos a las advertencias de los expertos de la salud y dijo que ahora todos están pagando las consecuencias de los actos del presidente. De cara a las elecciones presidenciales de noviembre, cuando se enfrente al ex vicepresidente demócrata Joe Biden, el mandatario impulsa la reactivación de la economía y vuelta a la normalización, pese a ser el país con mayor número de muertos en el mundo por coronavirus, con más de 75 mil.



Murió Little Richard, el músico que liberó de tabúes el rock and roll



A los 87 años de edad, murió el pasado sábado Little Richard, cuyo estilo extravagante al tocar el piano, aullando y gritando sus canciones, fue la inspiración de innumerables artistas desde Elvis Presley hasta The Beatles. Surgió dentro de la nueva música del Rock and Roll en los años 50 y es considerado uno de los indiscutibles fundadores del género. Nunca renegó de su color de piel. “Fuimos nosotros, la gente negra, los que creamos el rock and roll. Elvis era increíble, pero él no fue un creador”, contaba en 2005. Fue uno de los primeros cantautores del rock en entrar en el Salón de la Fama de Rock and Roll, en 1986. Little Richard inspiró a leyendas como Elvis Presley o Elton John. Se le recuerda también por sus éxitos Good Golly Miss Molly y Tutti Frutti -que vendió más de un millón de ejemplares- y Long Tall Sally, que luego fue grabada por The Beatles.



Actrices lucharán contra la violencia doméstica



Las actrices Reese Witherspon, Viola Davis, Allison Janney, Jennifer Garner, Penélope Cruz, Salma Hayek y Octavia Spencer, entre otras, se han unido a la organización “Together For Her”, para apoyar a personas en situación vulnerable. A través de esta organización, se brinda apoyo a mujeres y niños que sufren violencia doméstica durante el confinamiento. Por esto, las actrices han decidido poner acción: para la actriz Viola Davis, es importante brindarles apoyo a las mujeres que sufren violencia, pues considera que esto les hace saber que son dignas de estar mejor. Por su lado, Allison Janney compartió que a lo largo de su carrera ha trabajado con mujeres fuertes y que tienen el poder de alzar la voz y unirse por un bien común: “No hay un momento más importante para que las mujeres fuertes y empoderadas se unan que durante una emergencia, que es cuando las mujeres se vuelven más vulnerables a las dificultades y el abuso”, expresó.



(Haciendo Radio)