La llegada de un nuevo miembro a la familia es motivo de alegría

La llegada de un nuevo miembro a la familia es motivo de alegra

Es importante tomar conciencia de que la familia es el mejor lugar para que nazcan los buenos sentimientos. La educación de las nuevas generaciones no tiene descanso para aquellos que tienen esa responsabilidad.



Al cabo de los años todos estarán más satisfechos si no dejaron nada a la espontaneidad e hicieron esa labor formativa con la intencionalidad que encierra.



La llegada de un nuevo miembro a la familia siempre es motivo de alegría, por lo que todos sus integrantes se ponen en función de que al nacer, el pequeño se sienta en un ambiente lo más agradable posible.



Así vemos que en los meses finales del embarazo están listos artículos indispensables como la cuna, la ropa que usará en los primeros meses, la sillita para comer cuando sea mayor, y hasta el coche para llevarlo de paseo; antes se pintó la casa y se realizaron otros arreglos.



No obstante la preocupación mostrada por la llegada del niño, existe una cuestión que ocupará durante años sobre todo a los padres: la crianza de ese nuevo ser humano que a la vuelta de pocos años se verá convertido en un adulto.



Para lograrlo exitosamente es ineludible prepararse; toca a los mayores encargados de su educación directa dar el ejemplo. Hay que tener claro que si a los padres desde las edades más tempranas les inculcaron valores que enriquecieron su personalidad, ellos se los transmitirán a sus hijos.



Los infantes darán los buenos días, tardes y noches, por favor, gracias, permiso y otras frases de amabilidad cuando constituyen hábitos para las personas con las cuales convive que él imita; llega el momento que deviene costumbre y actúa por convicción; no las dirá porque el adulto le diga al llegar a una visita: ¿Qué se dice cuando uno llega a un lugar? Que es lo más común que se escucha.



La consideración con los demás no sale de la nada; si el pequeño que va de la mano del padre ve que este le pide a una vecina una pesada jaba para ayudarla, seguramente imitará esa actitud más temprano que tarde; lo mismo sucede con el asiento en el ómnibus, ayudar a un invidente o adulto mayor a cruzar una calle.



Otro valor que se enseña es la bondad; por estos días comenzará el verano y terminará el curso escolar; como consecuencia, los infantes permanecerán más tiempo jugando fuera de sus hogares; vemos con frecuencia que en algunos territorios se ha desatado la caza de la fauna del entorno donde viven niños y niñas de pocos años de edad; sin embargo, ni un solo padre es capaz de explicarles que el animal sufre, o su utilidad y belleza, y lo dejan al libre albedrío del menor con una total indiferencia.





También desde el propio hogar se inculca la solidaridad cuando algún vecino necesita una medicina o algún alimento que en nuestras manos está, y se lo damos con el mayor desinterés; otra muestra de ayuda sería que el niño compartiera los juguetes, la merienda o algún material escolar que otro amigo necesite, pero sobre todo, hacerle énfasis que esas son acciones que caracterizan a las buenas personas.



Los padres atenderán también a cumplir lo que prometen a sus hijos y crear con ellos tal confianza que propicie que les cuenten sus problemas, los de la escuela, personales y de otra índole. Nadie mejor que ellos para aconsejarlos y guiarlos.



La crianza en familia está llena de hermosos detalles que siempre quedarán en los recuerdos más queridos.

Del Autor