¿La maquinaria podrá arrancar en casa?

La Habana, Cuba.- La “maquinaria roja”, equipo que representa a Matanzas en el baloncesto cubano, será uno de los ocho conjuntos que animarán la próxima Liga Superior de Baloncesto (LSB), después de conseguir la clasificación en el Torneo de Ascenso de la zona occidental del país.



Alex Jemot, quien una vez más asumirá las riendas de la escuadra, manifestó que a pesar de que iban a tener rivales complicados siempre confiaron en la clasificación.



“Hicimos una excelente preparación. Desde que terminamos los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla me incorporé con la preselección matancera y los muchachos entrenaron bien. Fuimos a Pinar del Río con el objetivo de entrar entre los tres primeros para clasificar a la Liga y cumplimos el objetivo. Esta zona es la más complicada, con Capitalinos, Artemisa, Pinar y nosotros, donde cualquiera tenía opciones”.



Jemot, conocido como la “máquina”, comentó que una vez más el integrante de la selección nacional Yuniskel Molina, asumió el protagonismo sobre el tabloncillo.



“Estuvo inmenso, fue bujía dentro y fuera de la cancha. Es Yuniskel el todo terreno de nosotros, organiza el juego, anota puntos, coge rebotes y a la hora de defender es el primero también”.







El joven estratega yumurino, quien escogió como refuerzos a los pinareños Yandelier Suárez y Eliecer Quintana, manifestó a Radio Rebelde su satisfacción por el regreso de los partidos de ida y vuelta en el principal torneo de baloncesto en Cuba.



“Es una noticia que todos esperábamos con mucha satisfacción. Ahora tenemos una incógnita ¿podremos jugar en casa? El hecho de no tener una sala y que además ahora mismo el tabloncillo de nuestro cuartel en los últimos años, no tiene ni las condiciones para jugar un campeonato provincial”.



Una de las provincias que pudiera estar en desventaja para la LSB es Matanzas, pues no cuentan con una sala techada y el tabloncillo de la EIDE Luis Augusto Turcios Lima no está en las mejores condiciones.



“Esto implica muchas cosas en contra. No es solo el hecho de jugar sin público, que siempre es importante. Estás mucho tiempo fuera de la casa, tienes que recorrer más kilómetros que los demás y ni decir lo que nos afecta en los entrenamientos”.







Alex Jemot considera que en la venidera Liga Superior todos los conjuntos tendrán posibilidades de poder llegar a la discusión de las medallas.



“Esta parece que será una Liga de sorpresas. Un Ciego de Ávila que por primera vez no clasificó, un Pinar que ganó hace dos años y ahora queda fuera. En el certamen veo que casi todos los equipos tienen opciones. Yo le digo a mis muchachos antes de salir al juego, que el que mejor disposición tenga se lleva la victoria, aquí ya no hay esos súper equipos que eran prácticamente invencibles”.



Escuche las palabras de Alex Jemot, director técnico de la escuadra de Matanzas en la venidera Liga Superior de Baloncesto que iniciará en el mes de marzo de 2019:

