En Audio: La marca Mentira





Los audios falsos hormiguean por las redes sociales. Mentir y crear incertidumbre parece ser la propuesta de los enemigos de Cuba. “Incitan al pánico y al terror, inventan historias… falsifican el relato y uno se pregunta: ¿por dónde anda la verdad?”



Manipulan videos, simulan las voces, disfrazan los hechos. Ello parece la propuesta de los necios y aprovechados enemigos de Cuba; pero no es solo en tiempos de la Covid-19, esta reportera guardó durante una década los audios transmitidos por la emisora anticubana Radio Martí. Su objetivo era el mismo: calumniar, mentir y distorsionar la realidad cubana.













En las Redes Sociales, los mercenarios parecen no darle tregua a Cuba arremeten, una y otra vez contra la isla bloqueada incapaz de abandonar a su gente y donde hay muchos que no duermen tranquilos desde hace días porque hay que ganarle tiempo al tiempo en una suerte de pelea contra los mil demonios.



Desacreditar, confundir, desunir y mentir acerca de cada paso y acción que hace Cuba en su batalla contra el brote de Coronavirus. Ellos parecen ser el objetivo de una campaña donde mienten, mienten y se muestran visceralmente anticubanos.













En los medios cubanos estará siempre la noticia, no formemos parte del chanchullo digital al que convocan. Una y otra vez somos noticia y habitamos el mundo de los relatos y las historias... Somos testigos y protagonistas de lo mejor del alma cubana.





