La Mona Lisa no te mira de frente, ya está demostrado

Dos científicos de la Universidad de Bielefeld (Renania del Norte-Westfalia, Alemania) estiman que “La Gioconda” de Leonardo da Vinci no muestra el denominado “efecto Mona Lisa”, en el que se estima que los ojos de una persona retratada parece que siguen a quien la observa.



Para llegar a esta conclusión, los investigadores Gernot Horstmann y Sebastian Loth hicieron que 24 personas observaran ese retrato del siglo XVI en una pantalla de computadora y evaluaran la dirección de su mirada. Esos especialistas utilizaron 15 secciones diferentes, desde la cabeza hasta los ojos y la nariz y mostraron cada imagen tres veces en orden aleatorio.



Tras realizar más de 2.000 evaluaciones, casi todas las mediciones indicaron que la retratada no posee una mirada directa, sino que está del lado derecho del espectador con un ángulo promedio de 15,4 grados, lo que significa que no posee el “efecto Mona Lisa”.



Herramientas digitales para explorar nuevos horizontes en el diseño arquitectónico



La Real Academia de Bellas Artes de Dinamarca organizó una exposición en diciembre de 2018 a partir del trabajo de 15 investigadores que utilizaron las herramientas digitales más recientes para explorar nuevos horizontes en el diseño arquitectónico.





El tuit que ha sido retuiteado más de cuatro millones de veces



Al japonés Yusaku Maezama, empresario japonés propietario de varias empresas de comercio electrónico le gustan los retos.



El más reciente que ha logrado batir tiene que ver con Twitter. Y es que un tuit que publicó el pasado 5 de enero se ha convertido en el más compartido en la historia de la red social.



El tuit ha sido retuiteado más de cuatro millones de veces.

Se trata de un mensaje en el que celebra que su sitio web Zozotown alcanzó los 10.000 millones de yenes japoneses (US$92 millones) en volumen de ventas durante la época navideña.



Pero Maezawa ofreció algún incentivo para que la gente compartiera su post.



El magnate japonés prometió repartir 100 millones de yenes (casi US$1 millón) entre 100 de las personas al azar que lo retuitearan.

