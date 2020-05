🎧 La muerte de Martí en la Plástica Cubana

🎧 La muerte de Mart en la Plstica Cubana



La muerte de Martí, de Esteban Valderrama.



La catástrofe de Dos Ríos, como bien la define el ensayo, no pudo quedar en ese instante en registro gráfico alguno. Era pues, tarea de la plástica, reconstruir el momento terrible, en correspondencia con la disquisición historiográfica.



Y en la mayoría de los cubanos, parece sembrada aquella imagen de José Martí, que instintivamente se lleva la mano derecha al pecho donde recibió el disparo mortal, y que parece mirar al Sol, como había reclamado partir en octosílabos ejemplares.





El Apóstol visto por Hernan Norman.



Especialista principal del Departamento de Investigaciones Literarias del Centro de Estudios Martianos, el ensayista David Leyva González, recordó la conocida obra La Muerte de Martí, cuyo autor, el pintor cubano Esteban Valderrama Peña, estudió el suceso en el mismo escenario del combate.







David Leyva González significó la extensa saga de pintores cubanos que han trabajado la imagen de José Martí, y no solamente por ser el héroe, sino también por ser el prócer de profundos conocimientos de artes plásticas.



“Martí aparece hasta en instalaciones de arte contemporáneo –dijo—y eso es una forma de retribuirle toda esa sensibilidad plástica que tuvo y que tanto demostró a lo largo de su existencia”.





El joven investigador del Centro de Estudios Martianos, aludió el famoso óleo sobre tela del pintor de origen sueco Herman Norman, para quien el Maestro posó especialmente en su oficina del Edificio de 120 From Street en Nueva York.



Leyva González precisó que otros tantos creadores trabajaron la imagen del Delegado del Partido Revolucionario Cubano, entre quienes destacó a Federico Edelmann, un gran amigo suyo, y el adolescente Bernardo Figueredo Álvarez, hijo del patriota Fernando Figueredo Socarrás.



El investigador, crítico y ensayista cubano destacó el trabajo de Armando García Menocal, autor de La Muerte de Maceo, quien también recreó la iconografía martiana, incluso con la colaboración de Amelia, la hermana del Apóstol que vivió hasta muy avanzado el siglo XX.



El especialista principal del Departamento de Investigaciones Literarias del Centro de Estudios Martianos, denotó igualmente la obra de Eduardo Abela Villarreal, de Jorge Arche Silva, y de Raúl Martínez, sobre el héroe, caído en combate el 19 de mayo de 1895 en Dos Ríos.



