La mujer, protagonista en la educación especial

Una casa de dos plantas pintada de blanco acoge a la Escuela Especial Tupac Amaru, de Alamar, La Habana del Este, a la que asisten niños con déficit intelectual.



La institución está rodeada por una comunidad que se caracteriza por ser cooperadora y ponteciadora: entre otros, cuenta con parques colectivos, cine, Casa de Cultura y el Centro Cultural de nuevo tipo: La Guayabera”.



Su directora, la Licenciada Elaine García Laffita con dos décadas en la enseñanza especial refleja la bondad en el rostro cuando se refiere a los 75 niños que asisten a la institución, y lo que representa para cada maestro sus progresos; sin descanso los preparan para la vida-dice con orgullo. “Los niños reciben el currículo de la enseñanza general, con adaptaciones que ayudan al hacérseles más espaciosos los objetivos. Se trata de una educación difícil, que requiere de mucha paciencia y consagración, pero ella considera que más que todo se hace necesario mucho amor”.





“Me gusta ver cómo aprenden los alumnos; yo les digo a mis maestros que sí se puede; hemos hecho festivales de aficionados y los niños se aprenden poesías de memoria, no obstante tenerla afectada por la discapacidad que padecen; el secreto del éxito está en el esfuerzo conjunto de alumnos, profesores y las familias que conjuntamente dan lo mejor de ellos para que todo salga bien; con trabajo, amor y cariño todo es posible”.



“Yo no vengo de la especialidad de déficit intelectual, sino de sordos; me formé como licenciada y pasé 16 años en el círculo infantil especial para niños sordos e hipoacúsicos, de la zona ocho, de Alamar; igual, yo los quiero, hay que querer; yo me siento tan gratificada, cuando los veo que utilizan sus manos para hacer una seña y así expresar un sentimiento”.



“Estos niños de aquí- dice refiriéndose a la Tupac Amaru-, independientemente que tengan una discapacidad intelectual, pueden también agradecerte, darte un abrazo o un beso; eso me recompensa mucho”.



Explica la directora que en la escuela que dirige permanecen hasta los 12 años de edad; luego egresan hacia la escuela especial Agosttino Neto donde los capacitan en un oficio durante dos años para luego laborar como obrero en un centro de trabajo; de no ser así pueden permanecer en la escuela hasta los 21 años de edad.





Agregó Elaine García que cuentan con varios círculos de interés en tres secundarias que asisten con sistematicidad a la escuela para conocer de cerca cómo se desarrolla la educación de esos niños con necesidades educativas especiales; ocho estudiantes de la secundaria básica están captados por lo que a diario asisten con ellos a la escuela, y participan con los estudiantes en múltiples actividades como son la exploración y campismo, recibimiento de visitas y día del educador, entre otras, a la vez que visitan otras instituciones docentes de varias especialidades con el objetivo de que se acerquen a la enseñanza de forma general, se enamoren de esta y un día lleguen a ser profesores que sientan la vocación, de querer hacer algo y ayudar.



“Cuando le ponemos algún video a los estudiantes que integran el círculo de interés, ellos lloran, pero pienso que también hay que pasárselos a los padres, para que comprendan mejor que esos niños que tienen esas dificultades tienen que tener una persona que los enseñe, que los acompañen y quieran”.





Consideró como retos de la escuela continuar luchando por la obra de infinito amor que se construye; “creo que la educación especial es importante, y los que estamos aquí debemos tratar que se mantenga para darle atención a todos los niños que lo necesiten, sin olvidar a la familia que está muy dañada”.



Sigue el curso de esa idea cuando afirma: “Basta con saber que se tiene a un hijo con una discapacidad intelectual para que sea un duelo para ellos; nosotros somos los que tenemos que ser capaces de decir: “arriba, hay que levantarse y luchar; para que nos ayuden en el proceso de enseñanza, y así acompañar a sus hijos en el objetivo de que sean útiles en la vida”.



Cercano al día de la prensa el colectivo de la Tupac Amaru rindió homenaje a un grupo de periodistas que residen en el municipio; por ello en medio de la alegría cantaron, bailaron y recitaron la poesía Los zapaticos de Rosa, de José Martí.

Del Autor