La música…una herramienta política (+Audio y Videos)





Este 15 de enero el reverendo Martin Luther King Jr cumpliría 88 años si no hubiera sido víctima de un asesino aún no comprobado.



Luther King fue un pastor de la iglesia Bautista en Estados Unidos que dedicó su vida a combatir la discriminación racial en su país, por lo que allí encabezó la lucha por los derechos civiles.



Fue además activista en la lucha contra la Guerra de Viet Nam y la pobreza en general, factores que le otorgaron un Premio Nobel de la Paz en 1964, pero también la condena de sus enemigos.



Su actuación quizás más sobresaliente fue el discurso pronunciado en Washington el 28 de agosto de 1963, donde antes unas 250 mil personas el reverendo le inculcó a sus compatriotas la reflexión colectiva sobre el movimiento por los derechos civiles.



Sugerimos en video momentos de su discuso "Yo tengo un sueño", pronunciado el 28 de agosto de 1963 en Washington.







Puede escuchar y descargar aquí la propuesta radial directamente desde nuestro canal en iVoox:







Diseño: Pablo Rafael Fuentes.



El famoso discurso “Yo tengo un sueño” está encaminado a conmover a su gobierno contra la Guerra y a la lucha por el bienestar universal de su pueblo.



Su lucha fue intensa y en ella la música también jugó un importante papel. Un poeta y músico de Chicago, Gil Scott-Heron, lo analizó brillantemente a través de su tema “La revolución no será televisada”, donde el autor refleja la rabia contenida por tantos años de dolor.



Otro tema simbólico de aquellos años, hoy pieza patrimonial en la cultura de Estados Unidos, fue el tema Respect, compuesto por Ottis Reeding como un canto en favor de la mujer y que el combate por los derechos civiles convirtió en himno general de batalla.



Sugerimos en video la versión original del tema "Respect" en la interpretación de Aretha Franklyn.







Claro, la fuerza musical del llamado tuvo mucho que ver con la legendaria interpretación que de la canción hizo Aretha Franklyn.



La música también como cometido político, ha sido hoy el recuerdo para el reverendo Martin Luther King Jr y su lucha por los derechos civiles.



Escuche en audio la sección "Detrás de la Música"; cortesía de Frecuencia Total en Radio Rebelde:

Del Autor