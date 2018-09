La novia de Matanzas emprendió viaje a la eternidad (+Audio y Video)





En la madrugada de este miércoles falleció a los 96 años la poeta cubana Carilda Oliver Labra, Premio Nacional de Literatura en 1988 y destacada figura de las letras hispanas de los siglos XX y XXI.





Escuche y descargue desde nuestro Canal iVoox la entrevista realizada en el programa Con dos que se quieran.



Su cadáver será cremado y sus restos se expondrán en la casona de Tirry 81, escenario donde concibió su obra literaria y el sitio que conserva infinidad de recuerdos sobre su larga existencia. Un espacio que en últimos años acogió el proyecto cultural Al sur de mi garganta.







Carilda consagró su vida por entero a la literatura y recibió numerosos premios por su obra, entre ellos el Premio Nacional de Poesía en 1950, la medalla José María Heredia y, este propio año, el premio Excelencias como reconocimiento a su trayectoria.



Algunas repercusiones en las Redes Sociales.







Falleció en la madrugada de hoy la poeta cubana Carilda Oliver Labra, cuya obra es un referente de la literatura hispana.



recógeme de mí –que soy lo inerte

y tú eres lo que vive de la muerte-

recógeme de mí –que soy lo inerte
y tú eres lo que vive de la muerte-
en la pluma patética y sonora.

#Cuba llora el fallecimiento de la poetisa Carilda Oliver Labra, quien entre otras obras, nos emocionó con el "Canto a Fidel": "Gracias por tu dignidad, gracias por tu rifle fiel, por tu pluma y tu papel, por tu ingle de varón. Gracias por tu corazón. Gracias por todo, Fidel."



Los críticos la ubican junto a otras figuras esenciales de la poesía contemporánea, puesto que su obra está infundida en la pasión de cantarle al pueblo y a los ímpetus y flaquezas que mueven a los humanos.



El líder de la Revolución Cubana la calificó como una de las intelectuales representativas de nuestro proceso, una creadora importante para la literatura, para Cuba y para la Revolución.







Varios sitios en Internet reseñan en esta jornada algunos artículos que resaltan la vida y la obra de la novia de Matanzas. Al cumplir sus 90 dijo “Todas las mañanas me despierto y doy gracias al sol”. Una vida que ha escandalizado y deleitado en la misma medida, con poemas y faenas.



El intelectual cubano Miguel Barnet, amigo e investigador de la obra de Carilda Oliver, dice que ella “ha experimentado todos los registros y formas, es una de las pocas que todavía hace sonetos, silvas, redondillas, cuartetas, décimas y además un verso libre extraordinario”.



Además el escritor apunta que “es una transgresora, una mujer que hizo de su vida lo que le dio la gana. Le dio una patada a la clase media alta a la que pertenecía, se casó con quien quiso, tuvo los amores que pretendió y escribió los poemas eróticos más osados”.



Autora de unos 40 libros de poesía lírica, épica y erótica, traducidos a varios idiomas, Oliver Labra mantuvo en Matanzas, ciudad donde nació el 6 de julio de 1922 una tertulia literaria por donde pasaron reconocidas figuras de las letras cubanas y foráneas.







Entre sus libros más conocidos aparecen Al Sur de mi garganta escrito en 1949 que le valió el Premio Nacional de Poesía en el año 1950, Canto a Martí, Las sílabas y el tiempo, Calzada de Tirry 81, Los Huesos alumbrados, Desaparece el polvo, Se me ha perdido un hombre, Error de magia, y Tú eres mañana, entre otros.



Sin lugar a dudas la célebre frase “me desordeno, amor, me desordeno” es la primera que se evoca cuando se menciona a Carilda. Es parte del poema del mismo nombre, escrito en 1946. Conocer la fecha en que se escribió dice mucho del temperamento y el espíritu transgresor de la autora.



En video la entrevista realizada a Carilda en el programa Con dos que se quieran.





