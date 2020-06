La ONAT llega a sus 25 2020-06-28 12:39:29 / RRebelde





La Administración Tributaria cubana estará de cumpleaños este lunes 29 de junio. Esta institución nació hace 25 años como parte de la implementación del sistema tributario que resultó de las medidas económicas consensuadas con la ciudadanía y los trabajadores para comenzar a revertir el severo impacto del llamado periodo especial, propuestas en los Parlamentos obreros.



Términos como impuestos, contribuyentes, cultura tributaria comenzaron así a ser parte de nuestra cotidianidad, y las siglas de la Onat se convirtieron en una palabra bastante conocida entre nuestra población, a veces incluso como receptora de críticas, atribuciones de culpas y hasta bromas no siempre del todo justas, comenta el periodista Francisco Rodríguez Cruz.



En este devenir, la Administración Tributaria ha tenido como norma muy clara su vocación de servicio público, y ha sido quizás de las instituciones que primero comprendieron la importancia de la comunicación social para facilitar su estratégica labor.



Durante los últimos meses, como resultado del enfrentamiento en el país a la epidemia de Covid-19, la Onat estuvo desde el inicio entre las instituciones del Estado que potenciaron la utilización de diversas vías para continuar la atención a distancia de sus contribuyentes, ante la imperiosa necesidad de suspender los trámites presenciales en sus oficinas.



Como se ha informado ya, la reactivación de los pagos y gestiones con el fisco está prevista para la segunda fase de la etapa recuperativa. No obstante, la informatización de los servicios tributarios, que ya venía en camino, profundizó su uso durante la epidemia, para facilitar los abonos fiscales mediante la vía electrónica, en los cajeros automáticos, o mediante los servicios del programa Transfermóvil, a través de la telefonía celular.



Así, cuando el país comience a funcionar con más vitalidad, habrá prácticas en el ámbito tributario que con toda seguridad también se mantendrán, para beneficio de sus contribuyentes y de la economía.



Porque, en definitiva, el éxito mayor que busca la Onat es que las personas cumplan voluntariamente con sus obligaciones de pago, para de esa manera garantizar los ingresos que el Estado requiere para financiar los gastos públicos que benefician a toda la sociedad.







No quiere esto decir que la Onat haya hecho siempre todo bien en sus 25 años, ni que no tenga grandes retos que enfrentar, más aún en el contexto actual de perfeccionamiento del modelo económico y social cubano.



Todavía hay mucho trabajo por hacer para mejorar la disciplina fiscal, incrementar la recaudación tributaria y erradicar cualquier resquicio de evasión por parte de los contribuyentes, grandes o pequeños.



Resulta estratégico entonces fortalecer cada vez más a la Onat en este nuevo contexto, con un universo diverso y mayor de contribuyentes, relaciones económicas más complejas, y exigencias presupuestarias superiores para sostener las políticas sociales que nos definen como Estado socialista.



La Administración Tributaria tiene que ser, entonces, una organización ejemplar en cuanto a probidad y profesionalidad. De esa forma recibirán también, cada día más, el mejor reconocimiento de sus contribuyentes, que sin dudas consistiría en el mayor y más oportuno cumplimiento de los aportes a las arcas colectivas de la nación.



En este cumpleaños 25 de la Onat, pensemos que cumplir con el fisco, es también ejercer con responsabilidad nuestra condición ciudadana, y regalarnos una sociedad más próspera, justa y equitativa.