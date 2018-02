La oscura historia de un senador de la Florida (+Audio)

Cuando ocurrió la masacre del 2 de diciembre de 2015 en San Bernardino, California, donde murieron 14 personas y otras 21 resultaron heridas, el senador Marco Rubio, entonces aspirante a la carrera presidencial, salió a defender la posesión de armas.



Ahora, en medio del luto y el dolor por el asesinato de 17 personas durante el tiroteo del miércoles pasado en una escuela de la Florida, el mismo senador por ese estado norteamericano, Marco Rubio, defendió públicamente la tenencia de armas y negó que el acceso a fusiles de asalto de categoría militar tuviera algo que ver con el horrendo ataque.



Pero, la posición de este legislador de la Florida en el tema de las armas no es nueva. En el 2012, tras la tragedia acontecida en la escuela primaria de Sandy Hook, el senador republicano evitó contestar una pregunta de la prensa acerca del control del armamento.





Y es que Marco Rubio es uno de los políticos estadounidenses más beneficiados por los donativos de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), un conglomerado que se encarga de evitar la aprobación de leyes en contra de la venta de armas en el norteño país.



El senador Marco Rubio tiene un historial bien oscuro. Con sus controvertidos antecedentes políticos fue uno de los aspirantes a la candidatura presidencial republicana para las elecciones de noviembre de 2016.



Pero en la contienda salió a relucir una muestra de los trapos sucios que acompañan la vida política y personal del insólito ex aspirante a la candidatura presidencial de su partido Republicano.



El político miamense, que representa al ala más reaccionaria y retrógrada de la comunidad cubana residente en el sur de la Florida, mantuvo un discurso de campaña enrarecido y contradictorio acerca de cruciales temas como la problemática migratoria de millones de indocumentados, y otros asuntos tan sensibles como la seguridad social y los planes de salud para los más necesitados.





Este es el mismo senador que apoya un golpe violento contra el Gobierno bolivariano de Nicolás Maduro y también el incremento del bloqueo económico y financiero de Washington contra Cuba.



Se manifestó abiertamente a favor de un golpe de las fuerzas armadas venezolanas para derrocar al presidente constitucional; al mismo tiempo que hizo de todo para hacer retroceder las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.



Marco Rubio se opone tajantemente al control de armas. En 2016 el senador votó en contra de un proyecto de Ley bipartidista para prohibir la venta de armamentos a determinadas personas en listas de seguridad de Estados Unidos.

Tiroteo en una escuela secundaria de Florida deja 17 muertos



El sospechoso fue identificado como Nicolás Cruz. Previamente, el jefe de policía del condado Broward, Scott Israel, había indicado que el agresor era un exalumno.https://t.co/vdQZv3taU9 pic.twitter.com/kjM9yT21Sl — D8 digital (@D8digitalTux) 15 de febrero de 2018

Entretanto, crece la ola de terror ante la dramática realidad que hace pocos días enlutó a la sociedad norteamericana. La matanza que arrebató la vida a 17 profesores y estudiantes el pasado 14 de febrero en una escuela secundaria de la Florida, ha provocado una oleada no sólo de repulsa hacia el crimen o de llamamientos para el control de las armas de fuego; sino también de rechazo ante la inacción de los políticos y la hipocresía de sectores de la sociedad que lamentan lo ocurrido, pero no quieren hacer nada para que no se repita.

"Estoy cansada de declaraciones y plegarias, necesitamos un cambio de verdad." Estudiantes de Florida se manifiestan bajo la consigna #NeverAgain, nunca más. #FloridaSchoolShooting [jr] pic.twitter.com/xG21g57DWR — DW (Español) (@dw_espanol) 19 de febrero de 2018

En las redes sociales, sobrevivientes del tiroteo del pasado miércoles han emplazado a quienes apoyan un derecho ilimitado a las armas de fuego, incluyendo la compra de rifles de asalto diseñados para matar a decenas de personas en pocos segundos. Además, muchos jóvenes han aparecido en programas de televisión para anunciar que llevarán su protesta a las calles.



Uno de esos estudiantes, en declaraciones ofrecidas a la cadena de televisión CBS se dirigió al senador republicano Marco Rubio, quien aseguró tras la matanza que los asesinos “encontrarían- dijo- la forma de conseguir un arma”.



El joven fue claro al enviar su mensaje al legislador de la Florida: “No es nuestro trabajo decirle, senador Rubio, cómo protegernos. Nuestro trabajo es ir al colegio, aprender, y no recibir un balazo. Su trabajo es protegernos, y nuestra sangre está en sus manos”.



Escuche detalles en audio:

Del Autor