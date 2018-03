La pasión de cuatro mujeres todo música (+Audios)





Probablemente la que está cerca de la desembocadura del Almendares no es la primera Fábrica de Arte en Cuba. Hace muchos años una entusiasta pianista creó otra, porque con el paso del tiempo el Cuarteto D Aida ha confirmado que fue una verdadera cantera de grandes figuras, hoy indudables orgullos nacionales. Con solo mencionar a Elena, Omara y Moraima, sus fundadoras, ya es suficiente.



Pero la vida es muy complicada y dentro de ella hay espacio para el recuento. Algunas desavenencias existieron en ese cuarteto y los que vivimos los sesentas y los 70s pudimos enterarnos que algún desencuentro minaba las relaciones entre ellas. Parece que básicamente entre Elena y Moraima.



En 1979 un productor azteca logró reunirlas para llevarlas a la televisión mexicana y supongo que eso fue motivo para que las cosas comenzaran a solucionarse. Pero este viaje, cosas de la época, no fue completamente del dominio público y los melómanos criollos seguían con la vieja preocupación. Hacía falta algo.



Y llegó. Por muchas razones Alberto Vera estuvo muy cerca de ellas, componiendo o como amigo, y aunque no me consta sospecho que él se dio a la tarea de arreglar el entuerto. ¿De qué forma? pues de la mejor que se le daba, creando un bolero. Pero los deseos eran tantos, su interés llegó a tal nivel, que lo que le brotó fue una verdadera crónica periodística, con anécdotas verdaderas y recuerdos inolvidables para las tres.



Puede escuchar y descargar aquí la propuesta radial directamente desde nuestro canal en iVoox:









Por ahí anda todavía lo que fue quizás uno de los primeros intentos de video clip en nuestra TV, al presentar a las tres divas cantando la canción en un constante primer plano, donde las expresiones faciales y las miradas cómplices jugaron un inolvidable papel.



La imagen redondeó completamente lo que el tema quería expresar. El esfuerzo visual completó la satisfacción que muchos queríamos sentir. Bueno, aún hoy no sé si Alberto Vera pensó en todo eso, pero cuando algún día me toque verlo le voy a preguntar.



Sugerimos en audio el tema "Da Igual", en interpretación del Cuarteto D Aida.







Por eso hoy, día especial para todas las que nos acompañan en la vida, se me ocurre felicitarlas acudiendo una vez más a lo que los clásicos nos han dejado. Algo en lo que los reguetoneros se van a detener cuando crezcan y sean adultos, comprobando con certeza que las verdaderas historias se hacen con ternura y muchísimo sentimiento.



Momento muy especial para la cancionística criolla. Pero también es hermoso que las voces de hoy muestren su respeto, como lo han hecho: Vania Borges, Bárbara Zamora y Tania Pantoja. Alberto Vera continúa en buenas manos.



Escuche en audio la sección “Detrás de la Música”; cortesía de Frecuencia Total en Radio Rebelde.



