La Península Ibérica no tiene dueño





No decepcionó el duelo ibérico que culminó las acciones de la segunda jornada de la Copa del Mundo Russia 2018. En la previa se presagiaba como uno de los encuentros más atractivos de la fase de clasificación y desde los primeros minutos fue emocionante. A los cuatro minutos sucedió la primera gran polémica del mundial cuando Cristiano Ronaldo entró gambeteando en el área y Nacho lo tocó ligeramente, suficiente para que el principal pitara pena máxima. Por supuesto que el crack lusitano cambió por gol.



Portugal sorprendió con un once con muchos jugadores habilidosos y creativos y después de verse arriba en el marcador controló el partido y en cada contragolpe dirigido por Guedes o Cristiano daba la sensación de poder hacerle daño a la selección española. La propuesta de Fernando Santos de colocar al del Valencia en posiciones interiores daba resultado porque en cada recuperación de balón de los lusitanos lo lanzaban y su velocidad en conducción generaba mucha zozobra en la saga española.







España llegaba al partido con muchas dudas después de la destitución de Julen Lopetegui a solo dos días de comenzar el mundial. Temores que se podían haber amplificado después del penal en contra y del dominio portugués en los primeros 15 minutos pero la roja tiene tanta calidad, jerarquía y madurez que logró reponerse. Primero a través del único “rockero” que tiene en su plantilla, Diego Costa, el de lagarto recibió un pase desde la defensa, eliminó a Pepe con una posible falta y luego desparram a Fonte para definir raso al segundo palo de Rui Patricio. Después tomó el control del partido a través de su santo grial, el balón. Sus peloteros, Isco, Busquet, Iniesta y Silva empezaron a triangular y a mover la número cinco a su antojo y c-on remate del malagueño que devolvió el larguero pudieron remontar.



El dominio español duró hasta que Cr7 quiso porque volvió a golpear, esta vez desde fuera del área y con la complicidad de De Gea que puso las manos muy blandas y el balón se le escurrió. Con el dos por uno se terminó la primera mitad.







A la salida del intermedio España logró empatar después de una jugada a balón parado muy bien preparada que remató otra vez Costa en boca de gol. La roja volvió a marcar los tiempos del partido y en una gran combinación que terminó en la frontal del área Nacho aprovechó para saldar su error del penal y convertir un golazo que ponía por delante a España por primera vez.



La roja daba la sensación de ser la dueña del encuentro, movía la esférica a su antojo y no sufría en defensa, pero otra vez apareció la figura de ese extraterrestre de nombre Cristiano Ronaldo para desde un lanzamiento de falta dejar clavado al portero español y marcar su tercer gol del partido, impresionante el de Funchal, se le caen los goles.



Empate a tres soberbio, impresionante, un duelo de altura, que confirma la competitividad de la selección española que supo venir de abajo en dos ocasiones y que solo fue doblegado por un superhéroe. Para ese Superhéroe, seguir entrando en la historia, pues Cr7 se convirtió en el cuarto jugador en anotar en cuatro ediciones de los mundiales. Y al único equipo que deja feliz es a Irán que dormirá como primero de grupo al menos hasta que se juegue la segunda jornada.

