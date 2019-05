La poesía dominicana en la Casa del Caribe

La poesa dominicana en la Casa del Caribe





Santiago de Cuba.- Nuevamente la Casa del Caribe de esta sur-oriental ciudad, es el escenario que escogen los intelectuales latinoamericanos para presentar sus obras literarias, y en esta oportunidad es la destacada escritora y periodista dominicana Lisa González.



“En este volumen que se titula Chorro de Sangre, ofrezco 38 poemas donde descargo las emociones de una mujer revolucionaria fuera de los estereotipos tradicionales, por eso el lector se dará cuenta que estoy a favor de la libertad y la innovación”, expresaba la también comunicadora social.







“La verdad que es un sueño hecho realidad estar en Santiago de Cuba presentando mi libro”, señalaba la poetisa de la República Dominicana, refiriendo además que este amor viene por herencia de su padre el arquitecto José González, quien la trajo a la mayor de las Antillas hace más de 25 años y por eso le dedica su propuesta.



“Preferí hacer el lanzamiento aquí y no en mi país, por el afecto que le tengo a esta Isla, es algo inexplicable, cuando llegas al aeropuerto santiaguero Antonio Maceo y besas la tierra sientes una emoción muy grande, como la que experimentaba nuestro héroe dominicano el Generalísimo Máximo Gómez, es una fe muy fuerte por este pueblo que me nace de adentro.







“Esto es un pequeño aporte que he decidido compartir con mis amigos, desde la vecina Quisqueya traigo cariño para la nación cubana, tenemos muchas cosas en común, la gente, las calles, el calor, la temperatura, la música, la comida, o sea, somos una Patria Conjunta como decía el Che Guevara, todos somos uno sin fronteras”, afirmaba finalmente la escritora y periodista dominicana Lisa González.



Una representación de la comunidad artística de Santiago de Cuba asistió a la presentación del poemario Chorro de Sangre, de la intelectual quisqueyana Lisa González, ocasión en que pronunciaron las palabras de elogio el Director de la Casa del Caribe, Orlando Bergés, así como el actor y promotor cultural Andrés Caldas.



