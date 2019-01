La responsabilidad que me toca y puedo asumir

Para nadie es un secreto que no pocas de las dificultades que atravesamos desde el punto de vista organizativo en nuestra sociedad tienen que ver en buena medida con los métodos y estilos de dirección que a veces emplean quienes ocupan determinadas responsabilidades, y la manera en que se gestiona y distribuyen las labores en cualquier instancia laboral.



Y eso en Cuba nos incluye a casi todos, comenta el periodista Francisco Rodríguez Cruz, porque aquí el que más o el que menos tiene o ha tenido algún grado de participación en tareas de dirección, ya sea en estructuras administrativas, en organizaciones de masas y profesionales o en otras de las tantas formas que prevé nuestro ordenamiento social. Así mismo, todos somos de una forma u otra eslabones de procesos complejos de trabajo, donde —como siempre se dice— nadie es imprescindible, pero todos somos de una manera u otra, necesarios.



Una de las deficiencias que con mayor frecuencia vemos en ese difícil arte de dirigir y ser dirigido, es la de aquellas personas que ya sea por compulsión o por determinadas circunstancias coyunturales asumen provisional o definitivamente responsabilidades que exceden sus verdaderas posibilidades.



O sea, me refiero a esos compañeros o compañeras que con la mejor buena fe, dicen que sí a determinada solicitud para realizar funciones para las cuales no tienen, o todas las capacidades, o la posibilidad real de cumplirlas.



Son esos jefes provisionales o trabajadores muy dispuestos que aceptan sustituir temporalmente a alguien que no está en ese momento, o toman un cargo o puesto para el cual no se previó una reserva y de pronto queda vacante. Lo hacen, por supuesto, con la mejor intención de llevarlo adelante, aunque en la práctica no tengan todas las prerrogativas y calificación para ejercerlo o sencillamente, no estén en condiciones de desempeñarlo bien.



Para evitar tales desaguisados, hay que definir el papel que tiene en cada lugar y en cada momento, cada dirigente, directivo y trabajador o miembro de cualquier colectivo u organización.



Todos debemos conocer y responder por las funciones que se nos fijan y que nos corresponden, y que estas sean lo suficientemente amplias, pero a la vez específicas, como para no dejar labores en tierra de nadie o que dependa de esa especie de trabajo voluntario que se le asigna a alguien para tapar un hueco, y en ocasiones luego se eterniza esa condición sin que se resuelva el problema de fondo que originó la salida de emergencia.



Como trabajadores, cualquiera que sea nuestra condición o puesto concreto, debemos exigir que las cosas funcionen según lo previsto, para que haya un resultado óptimo en lo que hacemos, y así alcancemos las tan mentadas y no siempre logradas eficiencia y eficacia que adornan buena parte de nuestros discursos y consignas.



Cada quien tiene que estar claro de cuáles son sus responsabilidades, y cumplirlas de la mejor manera posible, sin hacerle el trabajo al otro o aceptar sobrecargarse con labores que no le corresponden o escapan a sus posibilidades reales.



Una delimitación correcta de los límites y funciones, tanto en las labores de dirección como en cualquier tarea particular, es —a nadie le quepan dudas— un punto de partida mínimo para garantizar el éxito en el funcionamiento y en la gestión de cualquier colectivo o entidad. Miremos a nuestro alrededor, y pensemos en ello.





