La significación y vigencia de la vida y el legado de José Martí





José Martí tuvo una vida breve pero fecunda. Fue un hombre de su tiempo y es también del nuestro, y seguirá siendo un hombre de todos los tiempos porque por la trascendencia de su vida, su ejemplo como patriota y por la significación y vigencia de los principios que expuso en cartas, discursos, trabajos periodísticos y otras obras, continuará siendo fuente de motivación y enseñanza.



Él llegó a asegurar que la vida debe ser diaria, movible, útil; y además precisó que el primer deber de un hombre de estos días, es ser un hombre de su tiempo.



En carta fechada el 11 de abril de 1877 y dirigida a Joaquín Macal, Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, José Martí hizo también referencia al sentido que le atribuía a su vida, al asegurar:



“Si de algo serví antes de ahora, ya no me acuerdo, lo que yo quiero es servir más. Mi oficio, cariñoso amigo mío, es cantar todo lo bello, encender el entusiasmo por todo lo noble, admirar y hacer admirar todo lo grande.”







Nacido en La Habana el 28 de enero de 1853, hijo de padres de origen español, José Martí desde la etapa de su juventud patentizó su apoyo resuelto a la causa por la independencia de Cuba.



Tanía 15 años cuando se inició en la zona oriental del territorio cubano la guerra encabezada por Cárlos Manuel de Céspedes.

Varios meses después él elaboró un soneto en el que en su parte inicial enfatizó:



“No es un sueño, es verdad:

Lanza el cubano pueblo, enfurecido:

El pueblo que tres siglos ha sufrido

Cuanto de negro la opresión encierra.”



Del ancho Cauto a la escambraica sierra,

Ruge el cañón, y al bélico estampido,

El bárbaro opresor, estremecido,

Gime, solloza, y tímido se aterra.



Posteriormente él siguió utilizando la palabra para denunciar las atrocidades de las autoridades coloniales españolas y ratificar el derecho que tenían los cubanos a luchar por la independencia de la tierra donde habían nacido.



Fue así como, por ejemplo, en España, donde había sido deportado, publicó en 1871 el folleto titulado El Presidio Político en Cuba y también otro trabajo, en este caso en 1873, sobre la República española ante la Revolución Cubana.



En ese material tras detallar que su patria escribía con sangre su resolución irrevocable y que sobre los cadáveres de sus hijos se alzaba a decir que desea firmemente su independencia, patentizó: “Y Cuba se levanta así. Su plebiscito es su martirologio. Su sufragio es su revolución. Con el decursar de su existencia Martí no dejó de utilizar la palabra oral o escrita para dar una contribución decisiva al empeño de alcanzar la liberación de Cuba del yugo colonial español.







En los años finales de la década del 80 y principios del siguiente lustro, en el siglo XIX, él pronunció vibrantes discursos, entre ellos varios en Nueva York en las conmemoraciones de la fecha del 10 de octubre en los que ratificó la decisión de los cubanos, y la suya en específico, en dar su contribución a la reanudación de la guerra.



Por ejemplo en el acto celebrado el 10 de octubre en 1890, en el Hardman Hall de Nueva York comenzó su discurso evocando a los caídos en la anterior etapa de la lucha por la independencia y señaló cuál era la actitud que debía asumirse para rendirles un verdadero homenaje. Dijo: “Otros llegarán sin temor a la pira donde humean, como citando con la hecatombe, nuestros héroes; yo tiemblo avergonzado: tiemblo de admiración, de pesar y de impaciencia. Me parece que veo cruzar, pasando lista, una sombra colérica y sublime, la sombra de la estrella en el sombrero; y mi deber, mientras me queden pies, el deber de todos nosotros, mientras nos queden pies, es ponernos en pie, y decir: “¡presente!”



Ya en esa fecha se hallaba trabajando en lo referido a la reorganización de la guerra independentista y en la etapa inicial de 1892 creó el periódico Patria y a su vez fundó el Partido Revolucionario Cubano.



Más allá de toda la intensa labor realizada durante años Martí concibió que una vez reiniciada la guerra su misión era estar allí en donde se libraban los combates y de esa manera se trasladó hacia Cuba en abril de 1895 y poco tiempo después cayó en un enfrentamiento con los soldados españoles.



La vida y obra de Martí no se extinguió con su desaparición física puesto que a través del tiempo ha continuado siendo fuente de inspiración para el pueblo cubano y para múltiples hombres y mujeres en disímiles lugares del mundo.







Precisamente, el máximo líder de la Revolución Cubana, el Comandante en Jefe Fidel Castro, en la clausura de la Conferencia Internacional por el equilibrio del mundo, celebrada en Cuba en enero del 2003 con motivo del sesquicentenario del natalicio de José Martí, resaltó al resumir la importancia del legado martiano:



“Más allá de Cuba, ¿qué recibió de él el mundo? Un ejemplo excepcional de creador y humanista digno de recordarse a lo largo de los siglos.



“¿Por quiénes y por qué? Por los mismos que hoy luchan y los que mañana lucharán por los mismos sueños y esperanzas de salvar al mundo, y porque quiso el azar que hoy la humanidad perciba sobre ella y tome conciencia de los riesgos que él previó y advirtió con su visión profunda y su genial talento.”



Y en este 2019 estas consideraciones de Fidel acerca de la significación que tiene la vida y la obra de Martí tienen una vigencia significativa pues una vez más en forma simbólica Martí convoca a la reflexión de hombres y mujeres de diferentes partes del mundo que se reúnen en La Habana, en la cuarta Conferencia Internacional "Por el equilibrio del mundo” que comienza este 28 de enero en el Palacio de Convenciones de La Habana.



Son diversos los aspectos que serán objeto de la atención de los participantes en este foro mundial, entre los cuales se encuentran, por tan sólo citar varios a manera de ejemplo, la importancia del diálogo intercultural, el papel y los desafíos de los nuevos movimientos sociales, la lucha por la paz, la solidaridad como baluarte de la convivencia, la necesidad de detener la destrucción incesante de ecosistemas vitales para la existencia de nuestra especie, los riesgos y las esperanzas que ofrece el desarrollo tecnológico y científico, en especial las nuevas tecnologías de la información, así como el acceso a la educación y la cultura para el ejercicio de derechos humanos en las circunstancias del siglo XXI.



En el desarrollo de esta conferencia internacional en comisiones de trabajo se discutirán las diversas ponencias que se presentarán, así como funcionaran paneles sobre cuestiones de interés internacional, un simposio sobre bioética y desarrollo y un foro juvenil de amplio espectro, entre otras cuestiones.



Esta cuarta Conferencia Internacional Por el equilibrio del mundo propiciará que se tenga en cuenta, y se luche por hacer realidad con acciones concretas , lo que Martí detalló en un trabajo publicado en el periódico “Patria”, el 19 de marzo de 1892, en el que afirmó:



“La cobardía y la indiferencia no pueden ser nunca las leyes de la humanidad. Es necesario, para ser servido de todos, servir a todos.”

