La Sociedad Civil Cubana defiende la voz de nuestros pueblos (+Audios)

La Sociedad Civil Cubana defiende la voz de nuestros pueblos.





Representantes de más de 120 organizaciones cubanas asisten al II Foro de la Sociedad Civil Cubana “Pensado Américas” que sesiona este miércoles en la sede de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).



Este es un espacio de reflexión como antesala del Foro de la Sociedad Civil que se realizará en Lima, Perú en el mes de abril como parte de la VIII Cumbre de Las Américas.



Durante la apertura del Foro en La Habana se conoció que importantes organizaciones cubanas como los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) les fue rechazada la solicitud de participación en el Foro de la Sociedad Civil de la VIII Cumbre.





Este Foro deviene espacio para denunciar las campañas mediáticas y políticas que tienen lugar contra gobiernos democráticos y progresistas de Latinoamérica y el Caribe y los intentos por aislarlos del panorama regional.



La realización de este foro en Cuba coincide con la celebración en Lima del Diálogo Hemisférico entre los voceros de las 28 coaliciones temáticas aprobadas y los representantes de los gobiernos regionales.



En La Habana y durante el II Foro de la Sociedad Civil Cubana “Pensado Américas” se escuchó la intervención desde Lima de la cubana Yamila González Ferrer, vocera de la coalición No 15 “ Por un Mundo inclusivo y respetuoso” donde Cuba está representada junto a 226 representantes de 19 países de la región.







A continuación sugerimos la intervención de Yamila González Ferrer, vocera de la Coalición “Por un mundo inclusivo y respetuoso”, ante el Diálogo Hemisférico, previo a la Cumbre de las Américas.



Buenos días a todas y todos los presentes.



Quiero iniciar mi intervención refiriéndome a una preocupación planteada por las organizaciones y actores de la sociedad civil que represento, y es en relación con el concepto y el formato de coaliciones concebido para este foro y que fue el mismo que se puso en práctica durante la última asamblea general de la OEA.



En nuestra opinión ha sido selectivo, poco transparente y coarta el libre intercambio de ideas y el debate en temas de amplio interés para todos y todas.



En nuestra coalición, desde el propio inicio del proceso preparatorio, hemos trabajado intensamente en el empeño de cumplir con las actividades programadas y dar un aporte efectivo desde nuestras experiencias, cumpliendo los requerimientos y plazos planteados y en función de los tres ejes temáticos establecidos para esta Cumbre.



226 actores sociales y organizaciones de la sociedad civil de 19 países de la región conforman nuestra coalición que el 27 de octubre de 2017 realizó la Consulta Nacional cuya relatoría fue enviada a la Secretaría. En este mismo momento se está desarrollando en Cuba el II Foro de la Sociedad Civil Pensando Américas.



Participamos activamente en la comunidad virtual para el debate acerca de las temáticas propuestas e identificamos como eje temático prioritario: Gobernabilidad democrática y corrupción.



Las valoraciones y recomendaciones que formulamos son:



Reconocemos el carácter multicausal de la corrupción y la necesidad de aplicar un enfoque integral, transparente y de cooperación, al que se integren todos los miembros de la sociedad en su enfrentamiento.



Coincidimos en que la corrupción no debe asociarse a determinadas regiones geográficas o niveles de desarrollo y que en su tratamiento debe tenerse en cuenta la persistencia de altos niveles de desigualdad social y económica; la correlación entre las políticas públicas de prevención y protección social; y la obligación de los gobiernos de generar políticas públicas inclusivas y establecer mecanismos de cooperación intergubernamentales.



Concordamos en la necesidad de que los representantes de gobierno rindan cuentas a los ciudadanos resaltando la importancia de la activa participación popular en los procesos de control.



Alertamos sobre la manipulación política del tema corrupción subrayando que las políticas nacionales y regionales para prevenir y combatir este flagelo deben respetar los principios que enarbola la Proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz.



Por último, soy portadora de un firme reclamo de la coalición que represento: La sociedad civil cubana no compartirá espacio alguno con elementos y organizaciones mercenarias que son financiadas desde el exterior respondiendo a los intereses de una potencia extranjera con una clara agenda de subversión y violencia contra el pueblo cubano.



Acuden a estos espacios con el fin de provocar, buscar legitimidad y el reconocimiento que no tienen en la sociedad cubana, lo que resulta absolutamente inaceptable para nosotros.



Nuestro propósito es participar de manera respetuosa y constructiva en el Foro de la Sociedad Civil para contribuir a los debates que se generen, pero ante la ofensa, el irrespeto y la provocación habrá siempre una respuesta.



