La tercera edad, ¿el fin de la vida? (+Audio)

La Habana, Cuba.- Según proyecciones estadísticas, Cuba será dentro de algunos años uno de los países más envejecidos del mundo, debido fundamentalmente al bajo nivel de fecundidad; y dentro de la isla es el municipio capitalino de Plaza de la Revolución el que cuenta con el mayor porciento de personas envejecidas.



Pero llegar a las seis décadas y sobrepasarlas no constituye un problema en este país, donde se trabaja intersectorialmente para garantizar la prolongación y calidad de vida de los ancianos.





Al tema nos acerca el doctor Alberto Hernández Alonso, coordinador del Programa del Adulto Mayor en la localidad habanera con mayor incidencia.









¿Cuál es el procedimiento que debe seguir una persona o una familia para ingresar a las instituciones de Salud que prestan servicios a las personas de la tercera edad?



“El procedimiento para ingresar a una Casa de Abuelos o a un Hogar de Ancianos está respaldado por la Resolución 866 del Ministerio de Salud Pública, que establece que el anciano o el familiar realiza la solicitud por escrito a la trabajadora social del policlínico al cual pertenece el paciente.



“La trabajadora social consta de diez días hábiles para redactar un expediente donde expone todos los datos del paciente, resumen de historia clínica redactado por el médico de la familia, y una identificación preliminar de las necesidades de pago para determinar si el anciano o su familia cuentan con la economía para pagar la institución”.



¿Y si la persona no puede sufragar su ingreso en la institución?



“Este expediente se remite al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que es quien da, después del estudio socioeconómico, el certifico de que van a asumir el pago de la institución, ya sea total o parcial, en dependencia de las condiciones del abuelo.



“El otorgamiento se hace por prioridad y de acuerdo a las capacidades. Actualmente contamos en el municipio con dos Casas de Abuelos, una en la calle 11 entre Paseo y A con capacidad para 65 ancianos, y la otra en Carlos III entre Luaces y Montoro para 30 más”.



¿Qué medidas toman los organismos implicados en esta misión para velar que el procedimiento sea correcto y justo, teniendo en cuenta que el número de plazas de estas instituciones es inferior a las demandas de la población?



“Hasta el momento no hemos tenido en el territorio ninguna situación que atente contra la transparencia de ese proceso, porque para ello somos muy exigentes con el expediente del paciente, y varias comisiones de trabajo y especialistas rectifican y avalan que lo que se exponga en él es cierto.



“No obstante, sí hemos presentado dificultades con algunas familias, que quieren ingresar a algún anciano a las Casas de Abuelos o al Hogar sin el consentimiento de éste, cuando la disposición del paciente es lo primero que se tiene en cuenta para otorgar la plaza en alguna de estas instituciones, a no ser que exista un deterioro cognitivo avanzado en la persona y que su tutor no pueda asumir su cuidado”.



Fuera de las instituciones que Salud Pública pone a disposición de las personas de la tercera edad, ¿qué otras acciones se acometen para garantizar la calidad de vida de este grupo etario?



“Con notables resultados tenemos los Círculos de Abuelos, constituidos con el objetivo de agrupar la mayor cantidad de ancianos posibles en calles, plazas y parques, para que realicen ejercicios que ayudan a la coordinación y el equilibrio, en pos de evitar caídas y otros lamentables accidentes.



“Hoy podemos decir que alrededor del 41 porciento de las personas con más de 60 años en este municipio están incorporadas a Círculos de Abuelos, y desarrollan otras actividades que les permiten mantenerse socialmente activas y con buen estado físico y mental.



“Las Cátedras Universitarias del Adulto Mayor es otra opción que tienen los abuelos para ejercitar la mente y continuar explotando las potencialidades de cada cual, y posibilitan la preparación previa de estas personas para enfrentar las dificultades que puedan presentarse en la vejez”.



La atención adecuada a los adultos mayores es prioridad para el Estado cubano. Así se contempla en el Lineamiento 116 del VII Congreso del Partido. No obstante, hay que insistir en cambiar algunos ambientes citadinos y del hogar que se convierten en barreras arquitectónicas para los ancianos.



También la familia debe ser más cuidadosa. A veces se les resta actividades a los abuelos con el fin de ahorrar trabajo, y de esta manera solo logramos empeorar su situación física. Precaver para no lamentar.



