La tercera juventud (+Video y Fotos)





Quizás el título le haga reír o tal vez piense que intento consolarle. Nada más alejado. Va dirigido a los derrotados por el almanaque, aquellos que ven estáticos caer sus hojas, sin presentar batallas al desgaste del organismo.



Cuando se llega a los 40, el ser humano inicia una estrategia rejuvenecedora con los múltiples ardides del mercado cosmético: cremas antiarrugas, tintes, maquillajes, vestuario, pelucas, artificios que “enmascaran" el deterioro de los años, pero que no pueden frenar los factores elementales del proceso: pérdida de fuerza, masa muscular y densidad ósea, todo en contraposición con el aumento de la grasa corporal, la presión sanguínea, el colesterol malo y otros indicadores infalibles del envejecimiento.







Sin embargo, quienes siguen de cerca las características de ese proceso natural de la vida, saben cuánta fuerza y vigor rescatan los ejercicios físicos.



Y nada sorprende a esa mayoría, porque nuestros cuerpos están hechos para la actividad, cuando ésta falta, los huesos se debilitan y se pierde la lozanía fundamental.



¿Quién no ha escuchado el consejo médico de “huir de la cama”? La recomendación se convierte en evidencia cuando observamos a las personas tras largas enfermedades o accidentes, obligadas a esa posición horizontal, inerte, y que, además, genera otras complicaciones como pulmonías y coágulos.



Los gerontólogos alertan que el ejercicio previene numerosos males y mejora la calidad de vida porque reduce la presión sanguínea, baja los niveles de colesterol, aumenta la proporción de músculos y fortalece el corazón. Incluso, se estudia la vinculación de la inactividad física y ciertos tipos de cáncer.



Muchas veces, la vejez está, más en el pensamiento que en el cuerpo. Cuando vigilamos su presencia ante el espejo, en vez de buscar formas para "demorarla", nos desanimamos y nos dejamos vencer.



Comienzan entonces los aceptados achaques y dolores que se atribuyen al reuma o artritis y que pretendemos atenuar con medicamentos. ¡Qué diferente sería si mantuviéramos una secuencia de ejercicios destinados a aumentar la masa muscular, y por ende, la flexibilidad!





Foto: Abel Rojas



Esa que elimina el andar cansino, encorvado, arrastrando casi los pies… Los escépticos, –los vencidos más bien–, no aceptan que la vejez física y mental puede revertirse con el movimiento del cuerpo, ya bien por ejercicios aprendidos, caminatas de 30 minutos o el baile. Este último suma las ventajas espirituales que la música aporta.



Si a esta decisión inteligente sumamos los beneficios de una dieta saludable y equilibrada, esa que todos conocemos por lo mucho que se recomienda: vegetales, pescado, fibra, eliminación de la grasa animal y azúcar, podrán comprobarse los resultados.



El ejercicio sistemático obliga al organismo a retener los nutrientes con propiedades antioxidantes que ingerimos, y además, ayuda a renovar la capacidad mental pues mejora la memoria, el razonamiento e incrementa los reflejos.



Pero hay otro índice de suprema importancia en el cuerpo humano beneficiado por el movimiento: la flexibilidad de las arterias.



El tema es inagotable, y de él volveremos a contarles, para convencerles, de que podemos disfrutar de una tercera juventud cuando pensamiento y acción van de la mano en un propósito: No dejarse vencer.



