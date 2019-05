La terminal de San Agustín potencia el control del combustible

La terminal de San Agustn potencia el control del combustible



Fotos de la autora.

El país invierte cuantiosas sumas de dinero en la importación de combustibles fósiles que aseguran los niveles de actividad en empresas y entidades productivas y de servicios. Por tales razones, se hace indispensable el ahorro y control del combustible como recurso indispensable para el desarrollo económico y social de la nación.



La falla de mecanismos de control conlleva al desvió de recursos. Tal es el caso de la Unidad Empresarial de Base(UEB) Terminal de San Agustín que, desde el 2014 hasta el 2016, incurrió en hechos delictivos que provocaron cuantiosas afectaciones económicas al país y a la calidad de los servicios prestados a la población.



El director de la UEB de la terminal de San Agustín, Alexis Ariel Martínez explicó que junto a la dirección del partido en La Habana se contactó con autoridades policiales del municipio La Lisa para denunciar el delito. Se realizó un operativo donde se detectaron 700 litros de petróleo y otros productos en casas aledañas a la unidad.





Alexis Ariel Martínez, director de la UEB de la terminal de San Agustín.



“Nosotros hemos avanzado en el tema combustible. Esta terminal realizaba de 200 a 250 viajes diarios y consumía de 10 a 13 mil litros de petróleo. Desde el 2017 hasta la fecha se dan 500 viajes y se echan 8 mil litros. De un año a otro se han dejado de consumir 534 mil litros de combustible. El índice de consumo era de 1.38 y en estos momentos es de 1.60”, destacó el Ariel Martínez.



La impunidad con que se operaba en la terminal de San Agustín provocó afectaciones en la calidad de los servicios al disminuir la cantidad de viajes. Esto no afectó la colecturía pues los choferes depositaban la recaudación del día.



Para el director general de la UEB de San Agustín, la falta de control en la entidad propició acciones delictuosas. También se refirió a las deficiencias en el consejo de dirección de la terminal, así como la no existencia de una cerca perimetral que impidiera el acceso de personas no autorizadas a operar en la unidad, “la terminal era proclive al robo, malversación y una serie de indisciplinas. Se operaba con total impunidad”







Durante un pesquizaje por la terminal de ómnibus, la máxima dirección de la unidad detalló como los malhechores entraban, en horas de la noche, y desajustaban la llave de entrada del combustible a los tanques, desenroscaban la manguera y llenaban de 30 a 50 tanques de petróleo, “al llegar esta nueva administración tuvimos que empezar a crear acciones encaminadas a eliminar las vulnerabilidades y potenciar los mecanismos de control”.



El control y análisis diario del comportamiento del combustible hasta el ómnibus, el conocimiento de la desviación de cada vehículo y su corrección de manera oportuna, lograr altos niveles de trazabilidad, así como el establecimiento de un sistema de monitoreo de las tarjetas son algunas deficiencias detectadas en el trabajo de la entidad.



La especialista principal del departamento energético de la Empresa Provincial de Trasporte en La Habana, Beatriz Armas Calejo mencionó un grupo de medidas que se deben implementar en la unidad para optimizar los niveles de control.





Beatriz Armas Calejo, especialista principal del departamento energético de la Empresa Provincial

de Trasporte en La Habana.



“Se debe cumplir lo establecido por la instrucción 5 vinculado con la personalización de las tarjetas. Tienen que revisar los niveles de actividad, kilómetros por ruta, sobre todo cuando se les asigne un servicio que no es propio de la unidad. Tiene que exigirle a la subdirección de operaciones que les garantice ese kilometro para que no se pierda y justifique el petróleo que el ómnibus están quemando”, señaló la energética de la empresa.



Respecto a la instrucción 5, el informe emitido por la Organización Nacional del uso Racional de la Energía (ONURE) identificó que se ha utilizado una misma tarjeta para más de un vehículo. Al respecto, el director económico de la Empresa Provincial de Transporte en La Habana, Etien Cantero explicó que ya se han adoptadas medidas para minimizar los riesgos con la personalizado las tarjetas magnéticas y la futura ubicación de un pos de carga.



Otras de las irregularidades detectadas, los comprobantes de consumo de combustible no se llenan con los datos pertinentes y el abastecimiento de los carros no coincidía con la descarga de los vehículos.







El especialista económico de la empresa hizo hincapié en que la terminal ha tenido un exceso de operaciones, pues suministra a más de 120 carros diarios. Señaló que el abastecimiento de los taxis ruteros en la unidad es otra de las vulnerabilidades, por cuenta ha habido fluctuaciones en el voltaje y problemas con los chip, “no coinciden los horarios de entrada y salida. Internamente, tres veces a la semana, intercambiamos con el compañero de protección para analizarlos”.



Víctor Hugo Aldama, chofer del PC explicó que desde que su ómnibus entro en operaciones se ha realizado una sola vez la prueba del litro con el objetivo de saber el consumo de combustible por kilómetro, “en el caso del PC una vuelta consume 50 litros, el P5 consume 33 y el P14 veintisiete”.



Por su vasta experiencia, el chofer Felipe Barban Rondon de la ruta P14 indica, “los carros más viejos son los que más gastan. Cuando el ómnibus se llena mucho hay que correr y entonces se gasta mucho más”,



La incorporación próximamente del servicio de flota (GPS) y una sistemática capacitación del energético de la entidad propiciará un salto cualitativo en la aplicación de las normas de control del combustible. Sin embargo, aun cuando la Terminal de San Agustín trabaja en el cumplimiento de las recomendaciones dispuestas por la ONURE. Valdría la pena preguntarnos quién responderá por los daños económicos ocasionados al país.

