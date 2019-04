La tristeza de Marguerite Duras

Recientemente asistí a la Conferencia de Prensa convocada con motivo de la 22 edición del Festival de Cine Francés en Cuba. Allí Christophe Barratier, con su sonrisa de niño travieso, que conserva y lo adorna, hizo la acostumbrada reseña de lo que trajeron él y Nouredine Issadi para esta nueva entrega de cine galo, y nos hizo reír al revelar la cantidad de tragos de mojito que había disfrutado en estos años de visita regular a nuestro país, al que indiscutiblemente ama.



De allí me fui para la función de las 5 de la tarde del cine Yara, que proyectó el filme “La douleur”, o “Marguerite Duras: París 1944”. La cinta de Emmanuel Finkiel me impactó favorablemente por muchas razones, pero la más relevante fue el histrionismo, ya antes comprobado, pero ahora ratificado de Melanie Thierry, que adoptó toda la tristeza que la famosa escritora sintió al sufrir la detención y posterior traslado a un campo de concentración de su esposo, por parte de la Gestapo, que ocupaba París.



El largometraje de más de 2 horas, respetando sobre todo los textos de la autora, la enfrenta con un oficial francés vendido a los nazis (el reconocido Benoit Magimel), que aparenta ayudarla a encontrar el paradero de su amado, perteneciente a la resistencia, con secretas intenciones.



Fue un buen primer día; no exageraron los organizadores diciendo que este año la calidad era elevada, más que en otras entregas, que ya es mucho decir.



Todavía queda mucho por ver, pero quise dejar por escrito mis impresiones sobre esta primera jornada con el cine francés y mi admiración y agradecimiento hacia sus organizadores.

Vea un adelanto en el trailer de Marguerite Duras. París 1944 (La douleur)

