En Fotos: La utilidad de la virtud en nuestros jóvenes

LaHabana, Cuba-. Leo ahora mismo el comentario de un joven que en medio de tanta pena por los daños ocasionados por la furia del tornado escribía en las redes sociales tras haber participado voluntariamente en las labores de la recuperación en La Habana:

Los jóvenes fuimos una fuerza única. Juntos brindamos una ayuda que siempre nos parece poca.





Hoy vi tantas cosas lindas que me quedé como loco... vi gente dando un poco de lo que tiene para ayudar, vi una danza sincronizada de muchos trabajando por la recuperación, vi la ayuda en primera persona y ahora sí digo #FuerzaHabana. Quién dijo que todo está perdido!? #Cuba pic.twitter.com/xFqQIJGR10 — Alejandro Rojas (@alerojas_cu) January 31, 2019





Hemos leído innumerables aseveraciones de este tipo durante las últimas horas, cuando cientos de miles de jóvenes de centros estudiantiles o de trabajo de la capital han acudido espontáneamente a ayudar en cada lugar donde la saña de la naturaleza dejó huellas indelebles en lo físico y también lo sicológico.



¿Quién dice que nuestra juventud no está comprometida? ¿A quién se le ocurría afirmar que nuestra actual generación es apática o no se involucra en los principales procesos del país? Al contrario, debíamos decir ¡Qué clase de jóvenes tenemos en Cuba! La mayoría estudiantes o egresados de universidades cubanas o centros técnicos o preuniversitarios; jóvenes de todo andar que muestran una inmensa sensibilidad por lo que les rodea y no se quedan de brazos cruzados; acuden, se involucran, opinan, trabajan, crecen.



Tal parece que vivimos los primeros momentos tras el triunfo de la Revolución cuando una tarea podría parecernos poco, y la mayoría buscaba ser útil, aportar y dejar una huella importante.







La utilidad de la virtud, así como la definiera Martí, valores que producen en los pueblos un bienestar constante y serio, y dejan tranquilidad en el alma porque se siente que se ha cumplido bien.



Los jóvenes habaneros acuden al llamado; ahí donde el desastre y la destrucción se enseñaron por un momento, la fuerza unida, única, como la definiera el joven que escribía en las redes sociales tiene mucho y todo del pensamiento martiano.

El deber del hombre virtuoso no está sólo en el egoísmo de cultivar la virtud en sí, sino que falta a su deber el que descansa mientras la virtud no haya triunfado entre los hombres.



Y esa es la virtud que va triunfando ahora, porque se abre paso silencioso, pero firme, tranquila y humilde, y se extiende y sale a flor de piel en todas las personas con sensibilidad, compromiso y deseos de ayudar. Así han sido nuestros jóvenes durante las últimas horas… Han dado una enseñanza de vida… Están ahí no solo para admirarlos, sino para acompañarlos.













