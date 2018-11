La vigencia del ejemplo y las enseñanzas de Fidel (II PARTE)

Le proponemos el podcast de Radio Rebelde sobre la significación histórica de Fidel Castro Ruz, puede escucharlo y descargarlo desde nuestro Canal de iVoox

Al valorar el papel de los seres humanos en la historia de sus pueblos y del mundo en general José Martí resaltó en la sección En Casa, en el periódico Patria, el 7 de mayo de 1892, que el hombre vale, no por sus títulos de familia ni por lo que hereda, sino por lo que por sí propio hace y conquista.



La vida y la obra de Fidel Castro Ruz, inspirada en la prédica martiana, se corresponde con lo señalado por el Apóstol de la independencia cubana, nuestro Héroe Nacional.



Desde 1952, tras haberse producido en Cuba el golpe de estado y haberse instaurado un régimen dictatorial Fidel Castro se consagra a la causa revolucionaria de su pueblo.

En el propio mes de marzo ante el Tribunal de Urgencia interpone una denuncia y exige que los autores de la acción golpista sean castigados.



Posteriormente publica trabajos en los que exhorta al pueblo a luchar. Por ejemplo el seis de abril detalla en el artículo titulado ¿Qué diferencia manifiesta: “Adelante los buenos cubanos, los que quieran ponerse en esta hora difícil bajo las banderas de la honra.”



En medio de la compleja situación reinante en Cuba en el primer semestre del año 1952 Fidel empieza a sostener entrevistas y contactos con disímiles personas, sobre todo con los integrantes de la juventud ortodoxa, que comparten sus puntos de vista sobre la necesidad de realizar algo eficaz contra el régimen dictatorial.



El primero de mayo de 1952 Fidel Castro y Abel Santamaría se conocen al participar en un acto que se realiza en el Cementerio Colón, en La Habana, para rendir homenaje a Carlos Rodríguez, joven ortodoxo asesinado en 1951.





A partir de ese instante ambos se identifican plenamente en el empeño de organizar un Movimiento que fuera nucleando a jóvenes interesados en luchar contra la dictadura militar reaccionaria existente en el país.



Con el decursar de los días y meses el Movimiento va cobrando fuerza.



Fidel y Abel se esfuerzan por garantizar la preparación necesaria de muchos de los integrantes del Movimiento para finalmente concebir un plan que desencadenara en una acción que a su vez propiciara una insurrección popular armada.



El 26 de julio de 1953 los combatientes revolucionarios dirigidos por Fidel realizaron el asalto al cuartel Moncada, en Santiago de Cuba, y también otro grupo intentó ocupar la instalación militar de la ciudad de Bayamo.



No se pudo alcanzar el objetivo previsto porque en ambos casos falló el factor sorpresa.





En Santiago de Cuba Fidel retornó hacia la granjita Siboney, desde donde había salido hacia el cuartel Moncada, y allí decidió tratar, en unión de otros compañeros que lo secundaron, de llegar hacia la zona montañosa de la provincia de Oriente para proseguir la lucha.



Pero varios después cuando se hallaba en un bohío deshabitado en unión de dos combatientes, fue capturado y no resultó asesinado, como ya habían sido muchos de sus compañeros, por la digna actitud del oficial que lo detuvo y que lo condujo hasta el vivac de Santiago de Cuba.



Posteriormente fue juzgado. En el proceso una vez más combatió con la fuerza de la palabra y se convirtió de acusado en acusador, desafiando todos los peligros.

En su alegato defensa Fidel denunció al régimen por los crímenes cometidos, comentó la terrible situación existente en el país, expuso un programa revolucionario, señaló que José Martí era el autor intelectual de las acciones realizadas el 26 de julio y detalló en la parte final de su intervención:

En cuanto a mí, sé que la cárcel será dura como no lo ha sido nunca para nadie, preñada de amenazas, de ruin y cobarde ensañamiento, pero no la temo, como no temo la furia del tirano miserable que arrancó la vida a setenta hermanos míos. Condenadme, no importa, la historia me absolverá.