La vigencia del ejemplo y las enseñanzas de Fidel (III)

José Martí expuso en un trabajo publicado en el periódico argentino La Nación, el 9 de septiembre de 1888: “Los hombres que quedan son los que encarnan en sí una idea que combate, o una aspiración destinada al triunfo, -los que pasan por el mundo voceando y haciendo con velocidad extraordinaria- como los astros”.



Gran admirador de José Martí, y continuador de su obra, el Comandante en Jefe Fidel Castro tuvo una vida larga y fecunda, desarrollada sobre la base de principios e inspirada en el ejemplo de los que en el siglo XIX fueron los iniciadores y desarrollaron la lucha por la independencia de Cuba. De modo muy especial asimiló e hizo suyos para actuar los principios expuestos por José Martí.



Precisamente en el alegato en el juicio que se le seguía por haber organizado y participado en el asalto al Cuartel Moncada, en Santiago de Cuba, Fidel aseguró:

“Traigo en el corazón las doctrinas del Maestro.”



Consecuente con las enseñanzas de José Martí, Fidel al frente del pueblo cubano durante varios decenios contribuyó al desarrollo y defensa de la Revolución y también dio su aporte a la causa de otros pueblos y del mundo, en sentido general.



Desde que asumiera la responsabilidad de Primer Ministro del Gobierno Revolucionario, el 16 de febrero de 1959, Fidel ya había expuesto: “…en los instantes en que recibo este honor de ponerme al frente del Consejo de Ministros, no experimento en estos instantes sino una honda preocupación por la responsabilidad que se ha puesto sobre mis hombros, por la seriedad y la devoción que siempre he puesto en el cumplimiento de mi deber”.



Y también aseguró: “Los cargos, como cargos, no me importan; los honores, como honores, no me importan. Aquí, desde esta posición sigo siendo el mismo ciudadano, que he sido siempre. Como ciudadano no me diferencio en nada de lo que me diferenciaba antes, de cualquier otro ciudadano. Soy igual que cualquier otro, modesto y humilde cubano; sólo que un cubano con las mismas facultades que otro cubano cualquiera a quien se le ha asignado una gran y difícil tarea”.



Como máximo dirigente de la Revolución, como Primer Ministro y después Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, y como Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba Fidel actuó en plena correspondencia con lo que proclamara.



Estuvo en esas funciones hasta finales de julio del 2006 cuando por problemas de salud delegó sus responsabilidades en el General de Ejército Raúl Castro.



Con el decursar de los siguientes años como un soldado de las ideas, tal cómo se autocalificó, continuó brindando sus experiencias, sus análisis, sus valoraciones acerca no sólo de aspectos de carácter nacional sino también a nivel internacional a través de las reflexiones y otros materiales que elaboró y en algunas intervenciones que realizó, de modo muy especial la última que hizo el 19 de abril del 2016 en el acto de clausura del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba.



Entonces Fidel afirmó: “En una reunión como esta, en la que se congregan más de mil representantes escogidos por el propio pueblo revolucionario, que en ellos delegó su autoridad, significa para todos el honor más grande que han recibido en la vida, a este se suma el privilegio de ser revolucionario que es fruto de nuestra propia conciencia”.







Tras hacer referencia a aspectos de su vida y su formación política e incluso tratar cuestiones de carácter internacional, señaló:

“Pronto deberé cumplir 90 años, nunca se me habría ocurrido tal idea y nunca fue fruto de un esfuerzo, fue capricho del azar. Pronto seré ya como todos los demás. A todos nos llegará nuestro turno, pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos como prueba de que en este planeta, si se trabaja con fervor y dignidad, se pueden producir los bienes materiales y culturales que los seres humanos necesitan, y debemos luchar sin tregua para obtenerlos. A nuestros hermanos de América Latina y del mundo debemos trasmitirles que el pueblo cubano vencerá.”



Y al comentar acerca del continuo desarrollo de la Revolución cubana, Fidel igualmente aseguró: “Emprenderemos la marcha y perfeccionaremos lo que debamos perfeccionar, con lealtad meridiana y la fuerza unida, como Martí, Maceo y Gómez, en marcha indetenible”.





Varios meses después, el 25 de noviembre de 2016, se produjo la desaparición física de Fidel, pero su fructífera existencia, su obra, la trascendencia de su legado, sus principios, han continuado constituyendo fuente de inspiración y enseñanza no sólo para el pueblo cubano y sus dirigentes sino también para muchos hombres y mujeres en el mundo.



Precisamente al hacer referencia a su vida y la vigencia de su legado, el General de Ejército Raúl Castro, su hermano entrañable, su compañero inseparable en la lucha y en el desarrollo de la Revolución, destacó en el acto efectuado en la Plaza de la Revolución “José Martí” en La Habana, el 29 de noviembre de 2016: “Fidel consagró toda su vida a la solidaridad y encabezó una Revolución socialista “de los humildes, por los humildes y para los humildes” que se convirtió en un símbolo de la lucha anticolonialista, antiapartheid y antimperialista, por la emancipación y la dignidad de los pueblos.”





También en la Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo y Grajales, en Santiago de Cuba, el tres de diciembre del año citado Raúl precisó:

“Fiel a la ética martiana de que “toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz”, el líder de la Revolución rechazaba cualquier manifestación de culto a la personalidad y fue consecuente con esa actitud hasta las últimas horas de vida, insistiendo en que, una vez fallecido, su nombre y su figura nunca fueran utilizados para denominar instituciones, plazas, parques, avenidas, calles u otros sitios públicos, ni erigidos en su memoria monumentos, bustos, estatuas y otras formas similares de tributo”.



Y en la clausura el Octavo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en la VIII Legislatura, en el Palacio de Convenciones, en La Habana, el 27 de diciembre de 2016, Raúl igualmente manifestó: “El líder histórico de la Revolución Cubana nos legó su ejemplo imperecedero, su irrenunciable optimismo y fe en la victoria”.

Más adelante aseguró: “Fidel se marchó invicto, pero su espíritu de lucha permanecerá en la conciencia de todos los revolucionarios cubanos, de hoy, de mañana y de siempre”.

