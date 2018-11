La vigencia del ejemplo y las enseñanzas de Fidel (Parte I)



Foto: Roberto Chile.



José Martí aseguró en un poema que elaboró en 1872 dedicado a homenajear a los estudiantes de medicina fusilados en Cuba por las autoridades españolas el 27 de noviembre de 1871:







Lo patentizado por Martí cobra especial connotación en la vida y obra de Fidel Castro quién más allá de su deceso ocurrido en La Habana el 25 de noviembre del 2016, sigue siendo fuente de enseñanza y motivación para nuestro pueblo y para muchos hombres y mujeres en diferentes partes del mundo por la trascendencia de su existencia, la vigencia de sus principios y la obra realizada.



Precisamente el tres de diciembre de 2016, en el acto efectuado en la Plaza de la Revolución Antonio Maceo y Grajales, en Santiago de Cuba, ciudad donde sería al día siguiente depositada la urna con las cenizas de Fidel en una sencilla y a la vez grandiosa piedra en el cementerio Santa Ifigenia al día siguiente, el General de Ejército Raúl Castro Ruz tras resumir las cualidades del líder de la Revolución Cubana y su decisión siempre de marchar adelante, vencer las dificultades y demostrar que si se puede, resaltó:



“Ese es el Fidel invicto que nos convoca con su ejemplo y con la demostración de que ¡Sí se pudo, sí se puede y sí se podrá!”





Nacido en la zona de Birán, en la actual provincia de Holguín, el 13 de agosto de 1926, Fidel Alejandro Castro Ruz, desenvolvió la primera etapa de su niñez en la finca propiedad de su padre. Solía relacionarse con los hijos de los trabajadores de la finca e incluso cursó su primera etapa como estudiante en la escuelita pública existente en la zona.







Sobre ese período de su existencia señalaría varios decenios después cuando habló en la Universidad de La Habana, el 4 de septiembre de 1995:







Ya entre 1931 y 1932 lo enviaron hacia Santiago de Cuba para que prosiguiera los estudios primarios. Allí conoció la pobreza y tuvo que soportar limitaciones, puesto que aunque su padre enviaba el dinero necesario para que fuese debidamente atendido la familia que inicialmente lo alojó en su vivienda era de bajos recursos económicos, y en la práctica el dinero citado lo utilizaba más para su supervivencia mientras él carecía de muchas cosas. Posteriormente estudió un tiempo internado en el centro escolar santiaguero.



Años después en la capital cubana comenzó a estudiar en la escuela de los Jesuitas, en el colegio de Belén, que contaba con una buena base material e instalación. En ese centro alcanzó gran prestigio, sobre todo porque evidenció ser un buen deportista y también alguien muy amante de las excursiones.



En el anuario de la escuela, correspondiente al curso en que se graduó aparece una foto suya con las siguientes palabras:







En el curso que se inició en septiembre de 1945 el joven Fidel Castro comenzó a estudiar la carrera de derecho. Cincuenta años después del instante en que empezó sus estudios en la Universidad de La Habana, en ocasión de hablar en el acto que se efectuaba en el recinto universitario capitalino para recordar ese instante de su vida, Fidel señalaría al respecto:



“En esta universidad viví momentos difíciles, muy difíciles, tan difíciles que resulta un verdadero azar, incluso, el haber sobrevivido a aquellos años universitarios. Libré luchas muy duras, con toda la persistencia y toda la decisión necesarias, hasta que después se acercaron otros años y otras épocas.”





Fidel también precisó que se hizo revolucionario en la Universidad de La Habana. Y ya desde esa etapa de su juventud no sólo piensa en los problemas que padecía Cuba, sino que también siente como suyo la situación de otros pueblos que eran afectados por gobiernos despóticos e incluso dictatoriales, como era el caso de Santo Domingo.



Fue así cuando tenía tan sólo veinte años que se vincula con un contingente que se preparaba en Cuba para apoyar a los dominicanos en su lucha contra el dictador Trujillo. En 1947 desde Cayo Confites, al norte de la zona oriental de Cuba, sale en una embarcación que tenía el propósito de llegar al territorio dominicano. Finalmente la expedición fue interceptada en el mar y se produjo la detención de los que se hallaban en la embarcación. Pero Fidel se lanzó al mar y evitó ser capturado. Posteriormente logra retornar a La Habana.



En la etapa inicial de 1948 viaja a Colombia. En ese año se tenía previsto la realización de una reunión internacional para crear la Organización de Estados Americanos, OEA, bajo los auspicios de los Estados Unidos de América. Previo a ello Fidel concibió la idea de realizar un congreso de estudiantes latinoamericanos para llevarlo a cabo en forma simultánea en el mismo país donde tuviera lugar el evento relacionado con la OEA. En Colombia pudo establecer contacto con Jorge Eliécer Gaitán, político que gozaba de gran prestigio en el seno del pueblo. El 9 de abril Gaitán resultó asesinado. Ese mismo día Fidel tenía previsto sostener un segundo encuentro con él.







Al conocerse el asesinato de Gaitán el pueblo de la capital colombiana se lanzó a las calles. Fidel entonces decidió participar en las manifestaciones de protesta. Fue objeto de persecución y tuvo que permanecer escondido en determinados lugares o trasladarse de un sitio a otro para evitar ser detenido o asesinado. No es hasta el día 12 de abril que finalmente, casi por azar, pudo salir de Bogotá rumbo a Cuba.



Tras su retorno a La Habana continuó sus estudios en la Universidad y también empezó a relacionarse con integrantes del Partido del Pueblo Cubano, organización comúnmente conocida como Partido Ortodoxo, que resultó creada en 1947 por Eduardo Chibás. Simpatiza con los planteamientos de Chibás en su lucha contra la corrupción y otros males que afectaban a la sociedad cubana.







Al iniciarse la década de los años 50 Cuba vivía una época caracterizada por la desmoralización del gobierno auténtico, encabezado entonces por Carlos Prío. La situación era caótica, la corrupción se había generalizado por parte tanto del Presidente como la de sus ministros y otros dirigentes políticos.



Ya desde 1950 Fidel se había graduado de Doctor en Derecho. Entonces en unión de dos de sus compañeros de carrera universitaria abrió un bufete, en la zona de la Habana Vieja. Se interesó de manera esencial por defender los derechos de personas humildes, de trabajadores y campesinos, y también asumió la acusación de los que habían cometido el asesinato de un joven revolucionario en 1951, Carlos Rodríguez.



A su vez Fidel sigue participando en actividades de carácter político. A partir de finales de 1951 también realizó investigaciones sobre la corrupción incluso del propio Presidente Carlos Prío.

Precisamente Fidel no se limitó a obtener esa información, sino que la divulgó a través del periódico “Alerta”. Fidel igualmente denunció todo esto en un informe que dirigió el tres de marzo de 1952 al Tribunal de Cuentas que era el máximo organismo fiscalizador de la República de Cuba en esa época. Tras precisar las acciones corruptas del presidente Prío, señaló al exponer consideraciones sobre la crítica situación existente en el país:



“Cuba convertida en tierra de caines feroces, camino del suicidio, hecha garito y antro de unos cuantos desenfrenados, vuelve desesperada sus ojos para pedir de ustedes el milagro que pueda salvarla del derrumbe constitucional y moral que la amenaza.”





A una semana de haber expuesto este planteamiento se produjo el golpe de estado de Fulgencio Batista, el 10 de marzo de 1952. Precisamente, ante las frases demagógicas de Batista que pretende presentar la conspiración como un movimiento revolucionario, el joven abogado Fidel Castro, en un documento que redacta a las pocas horas de haberse producido el golpe de estado asevera enfáticamente:





Artículos relacionados

Del Autor