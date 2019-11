Laboratorio antidoping: El bloqueo no es ficticio, es real (+Audio)

El laboratorio antidoping capitalino, está imposibilitado de cobrar por los servicios que le presta a varias federaciones deportivas y esto atenta contra el desarrollo y actualización del prestigioso centro científico.



Romny Montes de Oca, director de la institución, comentó a Radio Rebelde, que cada vez es más complejo detectar cuándo los atletas ingieren sustancias prohibidas.

“En el tema del acceso a tecnología de punta, estamos quedándonos muy atrás. Constantemente están apareciendo nuevas sustancias no acordes con el juego limpio y hay que estar actualizando para combatir el dopaje. Esto se debe a que no podemos adquirir dicha tecnología en las compañías estadounidenses”.

Los especialistas que trabajan en el laboratorio antidoping de La Habana, no pueden contar con la tecnología más moderna, para combatir el flagelo del dopaje.

“Desde abril desde el 2015 se utiliza en la mayoría de los laboratorios un equipamiento que es lo último para detectar las sustancias prohibidas. Ya estamos terminando el 2019 y todavía dichos métodos no ha llegado a Cuba. En el 2016 cuando estuvimos en Río de Janeiro, a propósito de la celebración de los Juegos Olímpicos, había 20 equipos de este tipo y por supuesto que no sabíamos trabajar con los mismos”.

El doctor Montes de Oca, dijo que los cubanos son privados de realizar intercambio académico en los Estados Unidos.

“Han mostrado interés de que participemos con ellos en intercambio científico, además es una de las exigencias de la Agencia Mundial Antidopaje que exista una superación constante, y no nos dan las visas para ir a este país”.

El laboratorio antidoping de esta capital, presta servicio a varias federaciones internacionales y a países del área, sin embargo muchas veces es imposible cobrar estas prestaciones.

“Realizamos controles, gracias a los convenios con las distintas federaciones deportivas. Como las transacciones hay que realizarlas desde Suiza, no podemos cobrar esos servicios. Incluso los países del área tienen que venir con el dinero en efectivo, porque no existe vía bancaria para depositar ese dinero. Por ejemplo Costa Rica estuvo tres años debiéndonos un pago, porque no había manera que el dinero entrara a las cuentas de Cuba”.