El Laboratorio Antidoping de La Habana también sufre el Bloqueo

El Laboratorio Antidoping de La Habana tambin sufre el Bloqueo

El Laboratorio Antidoping cubano, es uno de los 28 acreditados actualmente en el mundo y uno de los 4 con este aval en América. Dicho centro científico se inauguró el 13 de febrero del 2001 y a partir de ahí ha servido no solo para luchar contra el dopaje, sino le ha prestado servicio a otras instituciones científicas del país y de diferentes naciones.

Para el prestigioso centro, ha sido una tarea titánica mantener su acreditación internacional, que la ostenta desde el 23 de septiembre del 2003, debido al feroz bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos hacia Cuba.

El Director del Laboratorio, Rodny Montes de Oca, manifestó que el gobierno norteamericano, no permite que accedan a productos que se confeccionan allí. “Este Laboratorio tiene un doble sistema de acreditación, por lo que el bloqueo ejerce una presión mayor que a los restantes 27 que están acreditados en todo el mundo. No podemos acceder de manera directa a muchos de los insumos y reactivos, que en su gran mayoría son de precedencia norteamericana”.

El Doctor Montes de Oca, argumentó que mantener un Laboratorio Antidoping y más con la acreditación del Comité Olímpico Internacional (COI) y la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) es extremadamente costoso. Sin embargo en América, solo Estados Unidos, Canadá, Brasil y Cuba, tienen instituciones de este tipo.

“Desde el punto de vista financiero tenemos una presión muy grande, ya que estos Laboratorios son extremadamente costosos. En el mundo llegaron a haber 35 centros de este tipo acreditados y ahora hay solo 28. Por diferentes causas se han ido cerrando algunos. Por ejemplo el 1 de octubre cerró el Laboratorio de Grecia, ya que el Estado no fue capaz de solventar económicamente la institución, ya había cerrado el de Finlandia, por la misma causa y hace muy poco también cerró el de México”, dijo el Director del Laboratorio capitalino.

Rodny Montes de Oca, señaló que el Laboratorio de La Habana, tiene que pagar los productos a un 30 o 40 % más del precio normal, incluso a veces los precios de insumos y reactivos se duplican. “Son productos que se fabrican en Estados Unidos o en filiares en terceros países, a los cuales no podemos acceder de manera directa, por lo tanto genera mayores gastos”.

Para acceder a los anticuerpos monoclonales, que se utilizan para la determinación de eritropoyetina, necesarios para los controles antidoping, el país tiene que pagar exuberantes precios. “Estamos bloqueados en la página de la compañía. El frasco tiene un costo de 749 dólares, sin embargo el Laboratorio nuestro para adquirir estos Anticuerpos Monoclonales, tiene que pagar 1382 Euros, casi el doble del costo normal. Además hay que traerlos por un tercer país”.

Algo similar sucede a la hora de adquirir los insumos, donde ni siquiera desde Cuba se puede acceder a la página de una compañía de Estados Unidos.

Cuando solicitamos el precio de uno de los elementos que vamos a comprar, aparece que este tipo de comercio no está disponible en su país y no podemos ni tan siquiera acceder a las características técnicas de las piezas. Pagamos a veces más de 2 mil dólares y no sabemos siquiera, cuánto cuestan en realidad”.

El Laboratorio Antidoping de La Habana, sufre cada vez más el impacto del bloqueo de los Estados Unidos hacia Cuba.

Escuche el reporte en nuestro canal de Teveo:







