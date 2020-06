Lanza ex jefe del Pentágono feroz crítica contra Trump

Lanza ex jefe del Pentgono feroz crtica contra Trump

El exsecretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, lanzó una feroz crítica contra Donald Trump a quien acusó de abusar del poder presidencial y tratar de dividir a la nación en un esfuerzo deliberado.



En un artículo de opinión publicado en la revista The Atlantis, Mattis se declaró enojado y horrorizado ante la demostración de fuerza de Trump frente a la Casa Blanca, el pasado lunes.



Mattis recordó que ese día, manifestantes pacíficos y con demandas sanas y unificadoras, congregados en el Parque Lafayette, fueron desalojados con uso de gases lacrimógenos y gas pimienta para que Trump pudieran ir a pie desde la casa Blanca hasta la iglesia de San Juan, donde posó con una biblia en la mano.



"Sabemos que somos mejores que el abuso de la autoridad ejecutiva que presenciamos en el Parque Lafayette. Debemos rechazar y responsabilizar a aquellos que en el cargo se burlan de nuestra Constitución", reclamó Mattis, quien subrayó que militarizar la respuesta, como se vio el lunes en Washington, crea un falso conflicto entre la sociedad militar y la civil en Estados Unidos, erosionando la base moral que garantiza un vínculo de confianza entre hombres y mujeres en uniforme y la sociedad a la que han jurado proteger, y de la cual ellos mismos son parte.



Para Mattis, mantener el orden público recae en los líderes civiles estatales y locales, que comprenden mejor a sus comunidades y son responsables ante ellas, una evaluación con la que el ex jefe del Pentágono rechaza la propuesta de Trump de utilizar las fuerzas armadas para contener las protestas.





El general retirado afirmó que nunca había soñado que las tropas estadounidenses recibirían bajo ninguna circunstancia la orden de violar los derechos constitucionales de sus conciudadanos.



En respuesta a la feroz crítica de Mattis, el jefe de la Casa Blanca publicó una serie de comentarios por su cuenta de la red social Twiter, en los que afirmó haber despedido a su entonces secretario de defensa, porque No le gustó su estilo de liderazgo, ni tampoco él.



Según Trump, la fuerza principal de Mattis no era la militar, sino las relaciones públicas personales, y afirmó que le dio una nueva vida al general, cosas que hacer, y batallas por ganar, pero rara vez trajo trofeos a casa.



Trump afirmó que probablemente lo único que Barack Obama y él tiene en común es que ambos tuvieron el honor de despedir a Jim Mattis el general más sobrevalorado del mundo, remarcó el magnate.



James Mattis renunció como secretario de Defensa en diciembre de 2018, por no estar de acuerdo con la política de Trump en Siria.

Al margen de la disputa entre Mattis y Trump, el expresidente, Barack Obama, aplaudió las profundas protestas de los estadounidenses que exigen justicia racial y consideró vital canalizar ese impulso para lograr un impacto real.



En sus primeros comentarios en video desde que la muerte de George Floyd, el 25 de mayo en Minneapolis, desencadenara una oleada de protestas en todo el país, Obama alentó a los jóvenes que han liderado las manifestaciones a continuar para asegurarse de que se produzcan cambios.



Obama matizó que No se pueden erradicar 400 años de racismo de golpe, por lo que quizá No sea realista esperar un "cambio radical".



Pero a juicio de Obama, las protestas han sido una oportunidad increíble para que mucha gente despierte ante las desigualdades que afectan a muchos negros y latinos en el país.





Para Obama, el actual movimiento social refleja un cambio de mentalidad inédito en la historia de Estados Unidos, pues las protestas de ahora son una muestra mucho más representativa de la diversidad de Estados Unidos en las calles, una coalición muy amplia, que No existía en la década de 1960.



Obama puntualizo, además, que si bien algunas manifestaciones se han visto empañadas por las acciones de una minoría enana que se implicó en violencia, la mayoría de los estadounidenses sigue pensando que las protestas están justificadas, algo que No habría pasado hace 40 o 50 años.



El exmandatario dirigió sus comentarios específicamente a los jóvenes negros que, según él, a menudo han sido testigos o han experimentado demasiada violencia.



"A veces, cuando me siento desesperanzado, miro lo que está ocurriendo entre la gente joven y me hace sentir optimista, me da la impresión de que este país va a mejorar", sentenció el primer presidente afro-estadounidense.



