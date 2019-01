Lanza gobierno británico su último esfuerzo pro BREXIT

2019-01-14 13:37:08 / web@radiorebelde.icrt.cu

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, hizo este lunes un último esfuerzo para convencer a los parlamentarios de que apoyen su acuerdo de salida del país de la Unión Europea (UE), el proceso conocido como BREXIT.



El futuro del BREXIT es incierto, porque está previsto que el legislativo rechace mañana el pacto negociado por May, pero la jefa del gobierno buscó hoy recabar respaldos, al anunciar que recibió más garantías de la UE.



En particular, el bloque europeo insistió en el carácter temporal del plan para evitar una frontera con duros controles aduaneros entre la República de Irlanda, miembro de la UE, y la provincia británica de Irlanda del Norte.



Ese mecanismo busca proteger los acuerdos de paz de mil 998, que pusieron fin a 30 años de sangriento conflicto entre los norirlandeses partidarios de la reunificación con Irlanda del Norte, y los que prefieren seguir formado parte del Reino Unido.



La salvaguarda irlandesa mantendría al Reino Unido dentro de la unión aduanera europea mientras se prepara un convenio comercial con el bloque que elimine la necesidad de controles en la frontera.



El llamado protocolo irlandés de la UE es uno de los puntos que más oposición le genera a May entre los diputados británicos, porque temen que esa cláusula deje al país atado económicamente a las estructuras europeas, de forma indefinida, en caso de que Londres y Bruselas tarden más años de lo esperado en sellar un entendimiento comercial y de seguridad entre ambas partes.





El acuerdo negociado por May con la UE fija ese periodo de transición desde la fecha prevista para la salida británica de esa comunidad de países, el próximo 29 de marzo, hasta finales de 2020.



Pero todo parece indicar que ese plazo será rechazado mañana por la Cámara de los Comunes, debido al descontento que el pacto ha generado entre los parlamentarios conservadores más partidarios del BREXIT y los de la oposición.



No obstante, la incertidumbre sobre lo que ocurrirá en la sesión parlamentaria del martes lleva a varias posibilidades, desde un acuerdo de última hora, o un abandono desordenado de la Unión Europea, por el Reino Unido, un nuevo referéndum o incluso permanecer en el bloque.





Por lo pronto, la Unión Europea considera ya que la fecha de la retirada británica, el próximo 29 de marzo, puede No concretarse ante los problemas de la primera ministra británica, Theresa May, para que los diputados voten a favor del texto.



Según reveló hoy el diario "The Guardian", el bloque europeo podría retrasar hasta julio el plazo fijado, lo que ayudaría a May a contar con más tiempo para revisar el actual acuerdo y lograr los respaldos suficientes de los diputados a fin de que pueda superar el trámite parlamentario.



En caso de que pierda mañana la votación, como se espera, May está obligada a presentar en un plazo de tres días un plan alternativo para que el Reino Unido abandone la Unión Europea.



(Noticiero Nacional de Radio)