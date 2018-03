Lanzan Siria y Rusia operación contra terroristas en Guta

2018-03-02 13:54:02 / web@radiorebelde.icrt.cu





Rusia confirmó que su aviación de combate en Siria apoya a las fuerzas del presidente, Bashar al Assad, en una operación terrestre a gran escala contra los terroristas en Guta Oriental, un reducto de los extremistas cerca de la capital, Damasco.



La portavoz del Ministerio ruso de Exteriores, María Zajárova, explicó en rueda de prensa que las provocaciones por parte de los terroristas en Guta, han hecho imprescindible e inevitable una respuesta militar contra ellos y aseguró que varias localidades en la zona ya fueron liberadas.



Zajárova denunció que tras la resolución de la ONU del pasado sábado, a favor de una pausa humanitaria en Siria, los grupos armados en Guta no hicieron otra cosa que intensificar sus ataques contra los corredores humanitarios para impedir la salida de los civiles de la región y obstaculizar los envíos de ayuda.



Además, Zajárova insistió en que los terroristas mantuvieron con regularidad y a diario sus disparos de morteros contra barrios de Damasco, donde murieron 32 civiles y más de 200 resultaron heridos en los últimos días, de acuerdo con los datos del Departamento de Sanidad de la capital siria.



La confirmación por la vocera de la cancillería rusa del apoyo de la aviación de combate de su país a una operación militar en curso contra los terroristas en Guta, sigue a tres días de advertencias de Moscú acerca de que la tregua en ese enclave dependía de los extremistas.



El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el 24 de febrero una resolución que establece un armisticio de 30 días en todo el territorio de Siria, para llevar a cabo las operaciones humanitarias.







Sin embargo, la tregua no se extiende a las operaciones militares contra los grupos terroristas Estado Islámico, Al Qaeda y Frente al Nusra, así como de otras facciones armadas asociadas con esas organizaciones yihadistas.



Más tarde, Rusia anunció una orden del presidente, Vladimir Putin, para un alto el fuego diario de cinco horas en Guta desde el 27 de febrero y la creación de un corredor humanitario para que la población abandone la localidad.



Pero durante tres jornadas consecutivas hasta ayer, varios grupos armados que controlan Guta violaron la pausa e impidieron la salida de civiles, amenazando con ejecutarlos si cruzan el corredor humanitario, mientras Estados Unidos intenta culpar a Rusia y Siria del fracaso del cese de hostilidades.



Un representante del ejército sirio insistió en que las autoridades de Damasco crearon todas las condiciones, incluido autobuses, ambulancias y un campamento de acogida, para que los pobladores puedan abandonar Guta , pero los grupos terroristas No los dejan salir.



Entre tanto, la embajada rusa en Estados Unidos denunció la campaña propagandística indiscriminada que lleva a cabo Washington, consistente en acusar a Moscú de incumplir sus compromisos en Siria.



La representación diplomática de Rusia en la capital estadounidense considera que la nación norteña no se preocupa en realidad por la situación de los civiles en Guta, sino que se trata de un frío cálculo político: conservar a cualquier precio un enclave extremista en las afueras de la capital siria.





(Noticiero Nacional de Radio)