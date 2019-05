Las artes marciales unen a Cuba y Timor Leste

Fotos del autor



Los países de Cuba y Timor Leste, estrecharon lazos de amistad, a través de las artes marciales, en una demostración que tuvo lugar este viernes en la Escuela Nacional de Wushu y donde participó el excelentísimo señor Loro Horta, Embajador del país asiático en la isla.



Horta, dijo que ambas naciones tienen gran tradición en las artes marciales y que históricamente ha servido para la defensa de los pueblos. “Cuba sobre todo tiene gran tradición, tienen varios medallistas olímpicos en taekwondo, judo, boxeo, entre otros. En nuestro país ha tenido un gran significado durante las luchas por la independencia, nos permitió para defendernos de Indonesia”.





El Embajador de la República de Timor Leste en Cuba, manifestó que el hecho de tener alguna limitación física, no puede ser un impedimento para trazarse metas en la vida. “Yo tengo del ojo izquierdo apenas el 42 por ciento de visión y 30 del derecho, pero practico las artes marciales, me gusta correr, nadar. El mensaje que tengo para personas con discapacidad, que a veces la vida no te corre como esperas, pero siempre hay que tener esperanzas. Con voluntad, sacrificio y sobre todo mucha perseverancia, podemos conseguir lo que nos propongamos”.





El director de la Escuela Nacional de Wushu, el maestro Roberto Vargas Lee, agradeció que hayan realizado esta actividad en dicho centro y acotó que esto favorecerá a unir más a estos dos países hermanos. “Es muy importante que se realicen actividades como esta. Hay que hacer cada día más fehaciente que las Artes Marciales son un alma de la Revolución. Es muy importante que las personas practiquen estas manifestaciones y deportes en sentido general, no solo son importantes para la defensa, sino nos ayudan a mejorar la calidad de vida”.



Vargas Lee, señaló que resulta una excelente idea unir cada una de las manifestaciones. Entre las artes marciales que se hermanaron estuvo el wushu, hapkido, taekwondo, kickboxing, entre otras. “Todos somos cubanos, nos gusta toda esa diversidad de cultura. Siempre las artes marciales formarán parte de la mentalidad de un guerrero. Es una actividad de solidaridad y fraternidad. Aquí no hay ganadores, ni perdedores. Los vencedores son la vida, la salud y el deporte”.





En la exhibición, el Embajador de Timor Leste, el excelentísimo señor Loro Horta, realizó una demostración de las habilidades que ha adquirido en la práctica del hapkido en Cuba.





A continuación las palabras del Embajador de la República de Timor Leste en Cuba y del maestro Roberto Vargas Lee, quienes hablaron sobre esta exhibición que hermana a estos dos países a través de las Artes Marciales.

Del Autor