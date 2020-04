En Audio: Las cinco letras que definen a Alfredo López

En Audio: Las cinco letras que definen a Alfredo Lpez





Banes, Holguín-. Alfredo López no es médico, no es enfermero, no está encargado de conducir una ambulancia.



El sustento familiar lo recibe, este humilde obrero Banense, en una labor muy distinta.



Pero desde hace unos cuantos días, noches, madrugadas, Alfredo arriesga su vida propia, por la de sus coterráneos, que pasaron, y siguen pasando, por el Hotel “Oasis”, primer anillo de aislamiento en Banes.



Aquí están sospechosos y contactos directos, muchos de los cuales, tras los análisis de laboratorio, dieron positivo a la Covid-19.



Pero Alfredo López sigue ahí, en su noble, y ahora imprescindible labor.



Esta vez a Alfredo solo le vi sus ojos, brillantes y puros, y su voz…solo su voz.



Alfredo López…de Banes.



Para definirlo solo hacen falta cinco letras, y son las que forman la palabra “Héroe”.



Así, sencillamente.



