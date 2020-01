Las cosas de todos los días

Las cosas de todos los das

Las rutinas casi siempre nos parecen algo temible, reductor de nuestra originalidad e iniciativa, una camisa de fuerza de la que en teoría todos quisiéramos librarnos.



Pero en la realidad, en la práctica cotidiana, nos es imposible a los seres humanos sobrevivir sin desarrollar acciones regulares, periódicas, que nos permitan organizarnos y ejecutar de manera eficiente una mayor cantidad de operaciones en el menor tiempo posible, comenta el periodista Francisco Rodríguez Cruz.



Esa práctica a veces subestimada de las cosas que realizamos todos los días resulta un elemento importante para poder satisfacer mejor los requerimientos de quienes nos rodean y también que otras personas satisfagan las nuestras. De modo que debemos prestarles mayor atención a nuestras rutinas diarias, pues son más trascendentes a veces de lo que parecerían.



Ir a la escuela cada mañana, llegar temprano al trabajo y aprovechar al máximo la jornada laboral, atender a las personas que dependen de nuestra labor o servicios, cumplir con los más elementales deberes hogareños, parecerían tal vez actos casi reflejos y poco estimulantes, si no los asumimos con esa filosofía de verlos como una disciplina que nos enriquece y hace sentir útiles para nosotros y nuestros semejantes.



En buena lid, son esas actividades y compromisos del día a día los que definen, más que los momentos heroicos o extraordinarios de nuestra existencia individual o colectiva, la naturaleza de quiénes somos y a dónde vamos.



Ello no implica que tengamos que ser aburridos o perdernos en la monotonía, mientras cumplimos con estas obligaciones que determinan nuestra efectividad como personas o entidades.



A esas rutinas también es posible imprimirles amor y alegría, deseos de hacer bien las cosas y hasta nuestro propio sello de originalidad.



Siempre seremos mucho más felices y plenos si somos capaces de aprovechar y disfrutar lo que hacemos, aunque eso tenga una dosis de repetición y costumbre.



En particular en las condiciones de la Cuba actual, precisamente nos hace mucha falta ponerle ese extra de dedicación a lo que nos corresponde realizar a cada cual, en cualquier ámbito de nuestra vida.



Aunque tampoco se trata de hacer lo que nos toca a toda costa y a cualquier costo, sin condiciones, y además con nuestra mejor cara. También resulta un imperativo de estos tiempos crear, exigir y mantener las atenciones adecuadas para que las personas puedan cumplir con esas tareas rutinarias, pero esenciales para la buena marcha de cualquier hogar, escuela, centro laboral, sociedad.



Hacer lo que nos toca a diario no puede implicar —como muchas veces sucede lamentablemente— un desgaste físico y espiritual que aniquile poco a poco las motivaciones y las potencialidades de la gente.



En fin, que tenemos que lograr ser tan eficaces en lo cotidiano como en cualquier coyuntura excepcional, para descubrirles la belleza, el misterio, y ese carácter retador que —a su manera— también poseen las cosas de todos los días.



