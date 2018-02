Las formas del Toro o Guillermo en la carrera del Oscar (+Video)

“Incapaz de percibir tu forma,

te encuentro a mi alrededor.

Tu presencia llena mis ojos con amor,

pone humilde a mi corazón…

porque estás por todas partes”



La Forma del Agua





Si me preguntan por “La Forma del Agua” (The Shape of Water), amén de su Globo de Oro y su nominación para el Oscar, diría que es una obra maestra que encierra, desde su título, el gran dilema del amor, del deseo carnal y, sobre todo, las ganas de encajar en una sociedad que excluye lo no estereotipado.



La película comienza con una escena verde azul, llena de agua, con una “princesa muda” dormida cuya máxima aspiración del día a día es masturbarse en la mañana, ir a limpiar laboratorios secretos del gobierno estadounidense durante la Guerra Fría y regresar a su casa para repetirlo todo de nuevo.





Sin embargo, Eliza, encarnada por una tímida Sally Hawkins, reconoce que todo cambia cuando llega un “Dios” del Amazonas, un hombre, un anfibio, cuyas cualidades únicas lo hacen objeto de estudio en una sofocada carrera militar y espacial entre los americanos y los rusos.



En este contexto, Guillermo del Toro, director de la obra, nos introduce en los mundos por los que lo conocemos, la fantasía, el trasfondo histórico, los monstruos de buenas intenciones y por supuesto, las críticas sociales que no escapan. Guillermo, merecedor de un Oscar ya, perfila ahora como uno de los favoritos para llevarse otro a casa.





Una de las genialidades de la película, sin contar con la realización, los efectos y la banda sonora (merecedora de un Globo de Oro también), es la representación de las inquebrantables convicciones de las películas de Guillermo del Toro: hay críticas al racismo, la homofobia, la sociedad americana y sus aspiraciones, refleja lo frágil de lo material y la exclusión dentro de una sociedad que “acepta” a todos.



Estos temas tratados sin trivialidad, pero lo más importante, sin dinamitar la historia principal de amor: la trama de la tímida Eliza, muda, enamorada de un “monstruo” que es capaz de entender y de comunicarse, un monstruo esclavo del sistema, un monstruo con capacidades que solo quienes lo conocen llegan a entenderlas.



En la película, todo es perfectamente cuidado, las escenas, los escenarios, los colores utilizados para cada momento, incluso, los guiños a sus creaciones, a sus formas propias de concebir mundos y darles cuerpo.





El reparto, nos presenta a Doug Jones, Michael Stuhlbarg, Richard Jenkins, Michael Shannon y Octavia Spencer con sus personajes muy delimitados, muy negros, muy buenos, muy malos, de hecho, su antagónico nos remite al clásico Frankenstein, otro de los guiños y las predilecciones por los monstruos de su director.



La forma del agua, más que desnudarnos a su protagonista en cámara, nos muestra un Guillermo del Toro que desviste sus pensamientos y sentimientos, que intenta darle forma a lo que no la tiene y para mí, el final, es una joya para la filmografía del director: las cicatrices de Eliza, que son la marca más visual de un triste pasado, son las que le abren el camino a la felicidad suprema, son las mismas que liberan su felicidad, son las marcas que se convierten en branquias para así entrar en el mundo donde pertenece.

